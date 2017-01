Rechaza regreso de Torales a Pumas

El directivo de los “felinos” señaló que el mediocampista sudamericano ya pertenece de forma completa al club Cerro Porteño de Paraguay

Ciudad de México

Notimex

El vicepresidente Deportivo de Pumas de la UNAM, Sergio Egea, aclaró ayer los rumores que hablan sobre el posible regreso del volante paraguayo Silvio Torales a la organización “auriazul”, luego de versiones periodísticas que lo daban como probabilidad o hecho.

El directivo de los “felinos” señaló que el mediocampista sudamericano ya pertenece de forma completa al club Cerro Porteño de Paraguay, transacción que se realizó en noviembre pasado, cuando Pumas disputaba la liguilla del futbol mexicano ante Tigres de la UANL.

“Torales ya no pertenece a Pumas, todos los derechos contractuales y federativos ya son del Cerro Porteño, por lo que descartamos en Pumas su regreso a la organización”, aclaró.

En conferencia de prensa en la Cancha dos de Ciudad Universitaria, Egea agregó que el futbolista paraguayo no ha estado ya en la mira del conjunto universitario, situación que le extrañó al ver informaciones que hablaban sobre su posible retorno.

“El 25 de noviembre, si mal no recuerdo, se cedieron todas las opciones de compra y derechos federativos al Cerro Porteño en relación a Torales, por eso nos sorprendió esta información falsa que se generó sobre su regreso, la cual nosotros nunca avalamos”, agregó.

Finalmente, el directivo no aceptó ningún cuestionamiento de los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, ya que sólo era para aclarar el punto y que no hubiera confusiones.