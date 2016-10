Real Madrid ahora quiere al Chicharito

Javier Hernández continúa con buen paso en el Bayer Leverkusen y su momento ha hecho que directivos del Real Madrid, su ex equipo, volteen a ver el accionar del atacante mexicano.

Madrid, España

Agencias

Santiago Aguado, vocal de la junta directiva merengue, aplaudió las cualidades de Javier Hernández y es por ello que le agradaría su regreso a ‘La Casa Blanca’: “Pues sí, sí me gustaría (el regreso de Chicharito al Real Madrid) porque creemos que es un gran jugador”, expresó Aguado para Fox Sports.

Manuel Cerezo, también vocal de la junta directiva, se dio espacio para hablar del dos veces mundialista mexicano. Declaró que lo que le faltó al canterano de Chivas para mantenerse en el Real Madrid fue adaptación y su paso no lo considera como un fracaso: “Chicharito estuvo aquí en el Real Madrid, no que no llegara a triunfar, es que los jugadores necesitan su adaptación, su tiempo y claro, en Madrid todo hay que hacerlo de hoy para mañana (…) tuvo una oportunidad de irse al Bayer y muy bien está yéndole al Bayer”, aseveró Cerezo.

Chicharito con el Real Madrid participó en la temporada 2014-15 y logró nueve goles en 33 participaciones, la mayoría de ellas como sustituto. Actualmente compite en su segunda temporada con el Bayer Leverkusen, con quien lleva 33 goles en 49 partidos oficiales y es titular indiscutible con las “Aspirinas”.