Reajuste presupuestal. Obligada equidad en distribución del gasto

Luego de informar que se reprogramó para el próximo miércoles la reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el gobernador Arturo Núñez Jiménez afirmó que la equidad en la distribución del gasto público es obligada, por lo que el bloque de mandatarios estatales del PRD planteará un reajuste diferente del presupuesto 2017. Insistió en que no se puede dejar sin recursos a rubros fundamentales como el campo, la cultura, la prevención del delito, los programas de techumbres para escuelas, la pavimentación de calles o la reparación de carreteras.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La equidad en la distribución del gasto público es obligada, aseveró el gobernador Arturo Núñez Jiménez al adelantar que el próximo miércoles el bloque de mandatarios estatales del PRD planteará de viva voz al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, un reajuste diferente del presupuesto 2017.

Núñez Jiménez precisó que la reunión de gobernadores de extracción perredista con el titular de Hacienda, que inicialmente se llevaría a cabo la tarde de este viernes, se reprogramó finalmente para el 5 de octubre a las 10 de la mañana, en las oficinas de Meade Kuribreña, en la Ciudad de México.

Sostuvo que de parte de los mandatarios serán dos los planteamientos: el primero relacionado con una redistribución del gasto público, y el segundo un incremento progresivo de las participaciones a estados y municipios, de modo que crezca, aunque no de golpe, del 20 por ciento actual al 25 por ciento.

Entendemos que hay un choque externo de la economía nacional, derivado de la caída del precio internacional del petróleo, y ello obliga a ajustar el gasto a la nueva realidad, pero también creemos que hay mejores formas de distribuirlo, explicó al confiar en la sensibilidad del gobierno federal para alcanzar una reasignación justa.

Insistió en que no se puede dejar sin recursos a rubros fundamentales como el campo, la cultura, la prevención del delito, los programas de techumbres para escuelas, la pavimentación de calles o la reparación de carreteras; en todos estos apartados, advirtió, “presupuestaron en cero y no es posible suponer que no pasará nada”.

Entrevistado tras encabezar el 251 aniversario del natalicio de José María Morelos, Núñez habló del frente que la víspera conformaron los mandatarios del PRD, su dirigencia nacional y su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados federal, “pero estoy seguro –anticipó– que casi todos los gobernadores del país harán eco de estos planteamientos”, porque los recortes nos pegan a todos.

Sostuvo que el plazo límite para lograr reasignaciones al presupuesto es el 15 de noviembre próximo, cuando concluya la etapa de aprobación en San Lázaro, y reafirmó la importancia de este tema para Tabasco, porque aquí, por su condición de entidad petrolera, el impacto sería doble.

Reiteró que una vez que se conozca el tamaño del problema, se tomarán las previsiones en lo referente al estado. Hasta el momento “no hay ninguna decisión tomada, primero tenemos que saber cómo quedan las finanzas federales, y en función de eso ajustaremos nuestra propuesta estatal para 2017”, concluyó.