Reactivan Programa de Cirugías Cardiacas

Esto para atender las necesidades de estos procedimientos médicos para las personas que lo requieren

A fin de atender las necesidades de pacientes con diversas cardiopatías, el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” reactivó el Programa de Cirugías Cardiacas, mediante el cual se han efectuado con éxito cuatro procedimientos quirúrgicos durante el último mes.

Orlando Luis Henne Otero, jefe del Servicio de Cardiología del nosocomio, refirió que estas intervenciones se han venido realizando en Tabasco desde hace más de 20 años, y subrayó que gracias al apoyo de la Secretaría de Salud y a las autoridades hospitalarias que encabeza el director Alfonso De Silva Gutiérrez, se reactivó esta atención especializada.

Expuso que con estas cirugías se pueden corregir padecimientos como obstrucciones en las coronarias (bypass coronario) y alteraciones en las válvulas cardiacas, pero también afecciones como tumores o enfermedades del pericardio.

El cardiólogo intervencionista dijo que cada uno de los casos es analizado en sesiones médico-quirúrgicas del Grupo de Cardiología, quienes determinan si el paciente es o no candidato para operar y el procedimiento a seguir, el cual es presentado a un grupo multidisciplinario.

Henne Otero señaló que, en esta nueva etapa, a la primera persona que operaron le hicieron una revascularización miocárdica, para implantarle tres bypass; las otras tres cirugías efectuadas fueron de válvula cardiaca, añadió.

“El último paciente tenía lesionado un vaso coronario, por lo que le operamos una válvula y se le implantó un stent en la arteria coronaria (cirugía hibrida), es un procedimiento que se está haciendo en todo el mundo”, expuso, y valoró el apoyo de los grupos de cirugía y cardiología intervencionista, puesto que fue un procedimiento a corazón abierto y luego una intervención de mínima invasión.

En ese contexto, Orlando Luis Henne destacó que el Juan Graham es un hospital de tercer nivel que cuenta una plantilla de médicos especialistas altamente calificados.

Agradecimiento al personal

Uno de los pacientes intervenidos, Pedro Alonso Castillejos agradeció a los médicos y al personal del Hospital Juan Graham por la atención que le brindaron, pues cuando le informaron que padecía una cardiopatía que de no atenderse de inmediato la habría ocasionado la muerte; dejé mi vida en mano de los médicos especialistas, quienes me practicaron una cirugía exitosa y hoy me devuelven la oportunidad de vivir, enfatizó.