Raspado el PRI. En conteo rápido da triunfo el Instituto Electoral del Estado de México

De acuerdo con el Conteo Rápido del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el abanderado tricolor Alfredo del Mazo, lleva una ventaja sobre Delfina Gómez, candidata de Morena en la entidad. “Es momento de trabajar por el Estado de México”, aseguró el mexiquense, quien reconoció todas las voces deben de ser sumadas y tomadas en cuenta.

Avanza el PAN

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, anunció que su partido ganó en tres de las cuatro elecciones (Nayarit, Coahuila y Veracruz), con lo cual gobernará en trece entidades y aseguró que en 2018 el blanquiazul ganará la presidencia de la República.

Se fortalece Morena

Pese a los resultados electorales que no le favorecen en triunfos, Morena se fortalece en presencia en el país. Andrés Manuel López Obrador no reconoció los resultados en el Estado de México y dijo que no se va a recurrir a la violencia, pero exigirán se respete el voto de los ciudadanos

Los porcentajes mostrados, responden al cierre de la edición, que a las 12:30 mostraban la siguiente tendencia

Estado de México

Morena Delfina Gómez Álvarez 32.08%

PRI Alfredo del Mazo Maza 31.73%

PRD Juan Manuel Zepeda Hernández 18.71%

PAN Josefina Eugenia Vázquez Mota 11.14%

Coahuila

PAN José Guillermo Anaya Llamas 37.25%

PRI Miguel Riquelme Solís 37.31%

Morena Armando Guadiana Tijerina 11.86%

Independiente Javier Guerrero García 8.05%

Nayarit

PAN Antonio Echevarria García 40.77%

PRI Manuel Humberto Cota Jiménez 27.33%

Morena Migue Ángel Navarro Quintero 11.39%

Independiente Hilario Ramírez Villanueva 11.42%