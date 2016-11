Rafa inmortal

El capitán del Tri Rafael Márquez habló ante los medios y expresó su compromiso y deseo de seguir aportando al combinado nacional, pese que el zaguero cuenta con 37 años de edad

Ciudad de México

Agencias

Previo al duelo que sostendrá el seleccionado mexicano ante Estados Unidos en Columbus, como primer partido del Hexagonal Final de la Concacaf, el capitán del Tri Rafael Márquez habló ante los medios y expresó su compromiso y deseo de seguir aportando al combinado nacional, pese que el zaguero cuenta con 37 años de edad.

“Disfruto cada momento. Para mí es una nueva oportunidad. Sería muy fácil para mí retirarme, estar en mi casa rascándome la panza, criticando, pero mi ambición es de seguir trabajando, de hacer algo diferente, de ver a una Selección mejor, y es lo que me tiene aquí trabajando, tratando de ayudar, poniendo mi experiencia. Quiero hacer algo diferente y por eso estoy aquí”.

Por otro lado, el jugador de Atlas que ha estado presente desde el comienzo del famoso “Dos a cero” en las eliminatorias de 2001, aseguró que no desea recordar el pasado y prefiere enfocarse en el presente, que a su consideración es muy bueno por la cantidad de futbolistas que militan en Europa.

“Son épocas distintas, ya no me acuerdo de eso. Hoy vivo algo diferente y disfruto del potencial de estos jugadores. No me acuerdo del pasado. Es una época nueva, con gente en Europa, casi la mitad del equipo, así que eso es importante” sentenció el capitán azteca tras finalizar el entrenamiento.

Finalmente, el exjugador del Barcelona declaró que así como en Honduras, el viernes es una nueva oportunidad para cambiar la historia en Columbus y por fin derrotar al seleccionado de las “Barras y las Estrelals” en dicha fortaleza.

“Cuando vamos a Honduras hay muchos hondureños y cuando vamos a Guatemala, hay muchos guatemaltecos. Este equipo ya demostró en Honduras se puede ganar y ahora estamos tratando de cambiar todo esto”, expresó.

No es una revancha personal: Ochoa

El arquero del Granada, Guillermo Ochoa, quien podría disputar su primer encuentro desde el 7-0 ante Chile en la Copa América Centenario, habló sobre lo que representa el regresar a selección y el rival al que se medirán el viernes.

“¿Revancha personal? No, no veo como revancha personal esto, porque esto es un tema grupal, un tema de equipo y aquí lo que buscamos hacer es ganar todos” a la par que señaló lo duró que se será enfrentar a Estados Unidos “Es un rival con buen plantel (…) jugar siempre de visita contar ellos es complicado, pero veo al grupo comprometido en arrancar con el pie derecho.Tenemos que hacer los menores errores posibles, son los locales y los obligados” sentenció.