Quiero volver al Tri: Vela

Una de las ausencias más sonadas de la Selección Mexicana en el último año es la de Carlos Vela, quien no viste la casaca tricolor desde noviembre de 2015.

San Sebastián, España

Agencias

En el verano se esperaba que fuera convocado por Juan Carlos Osorio pero no fue así. Tras superar de a poco su lesión en la rodilla, el atacante azteca se declaró disponible para defender los colores de México.

“Estoy disponible para la selección, si el último verano no estuve ahí fue por decisión del entrenador, que decidió que no estaba en un buen momento o que había gente mejor que yo y por eso no fui, no porque no quisiera. Dije que cuando volviera iba a estar en todo momento y esta vez no fue así porque no me consideraron ellos, no por decisión mía”, declaró este miércoles en conferencia de prensa.

Para reforzar sus declaraciones, Vela dejó claro que pasa por un excelente momento, tanto personal como profesional, situación que desea mostrar en la cancha

“En todos sentidos estoy muy contento, paso por un muy buen momento personal y profesional, quiero trasladar eso al campo y a la gente para que estén feliz conmigo. Estoy trabajando mejor que nunca”, dijo.

El próximo viernes, Carlos Vela se verá las caras con Diego Reyes en el duelo entre Real Sociedad y Espanyol: “Diego es un jugador muy bueno en defensa y además es un amigo, pero en este partido nosotros jugamos en casa e iremos a muerte a por la victoria, la amistad quedará de lado”, destacó.

Su futuro está en San Sebastián: “Quedan dos años del contrato y no hay nada más del tema, soy de la Real, voy a dar el máximo en todo momento”, sentenció.