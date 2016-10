Quiere ser “La Malinche”

Marlene Favela aseguró que su sueño como actriz es dar vida a Malinalli Tenépatl, mejor conocida como La Malinche o Doña Marina

Morelia, Michoacán

Notimex

La actriz Marlene Favela aseguró que su sueño como actriz es dar vida a Malinalli Tenépatl, mejor conocida como La Malinche o Doña Marina, la indígena que sirvió como intérprete en la conquista española.

“Me encantaría darle vida porque es un referente en la cultura e historia, es un personaje de época que representaría todo un reto actoral”, dijo la actriz en entrevista con Notimex.

Favela, quien actualmente da vida a “Dulce” en la obra “Por qué los hombres aman a las cab…”, señaló que a sus 40 años busca siempre salir de su zona de confort.

Afirmó que durante su carrera nunca había participado en una obra de comedia, por lo que su participación en este proyecto le representa doble reto.

“‘Dulce’ es un personaje completo que puede llevar al pueblo de la risa al llanto, al coraje, a la ternura. Es un personaje completo, redondo. Es el que cualquier actor quiere hacer”, dijo.

La obra de teatro se presentará en Morelia el próximo 26 de octubre con dos funciones. En este sentido, la actriz se dijo contenta de venir a Morelia. “Los actores vamos a divertir y no tiene por qué pasar nada”, dijo.

Al preguntarle sobre su personaje de “Victoria Narváez” en “El Señor de los Cielos”, Marlene dijo recordarlo con cariño.

Aseguró que volvería a aceptar un papel en una “narconovela” y afirmó que los actores no tienen por qué juzgar a los personajes.

Rechazó que este tipo de novelas hagan apología del crimen y mencionó que simplemente se presenta algo que existe y que es visto por muchas personas.

“Es ficción, lo que se presenta es actuado, no tiene por qué hacer apología de algo”, dijo.

Señaló que su gira con la obra de teatro concluirá hacia finales de noviembre, para después viajar a España donde filmará una película.

“Yo espero que para el próximo año regrese a la televisión con alguna novela”, concluyó.