Quiere ir a Rusia

Gutiérrez se mantiene a la espera de lo que decida Juan Carlos Osorio y de las encomiendas que pueda cumplir. En caso de que sea incluido al cuerpo técnico, ya viajaría con la Selección a los partidos amistosos en Estados Unidos

Ciudad de México

Agencias

Los resultados en Juegos Olímpicos no fueron los presupuestados por Raúl Gutiérrez, quien llegó al final de su proceso con la categoría Sub 23. El tiempo de reflexión ya pasó, y ahora el nuevo reto en mente es ser parte del cuerpo técnico de Juan Carlos Osorio rumbo al Mundial de Rusia 2018, a la espera de que el entrenador colombiano acepte la propuesta y lo incluya al equipo.

“Me encantaría, y lo he dicho abiertamente, que me encantaría estar en el proyecto de Selección Mayor de aquí a Rusia apoyando al profe Osorio. Ése sería el escenario ideal. Después, de no encontrar ese escenario, buscaríamos otro tipo de horizontes”, explicó el ‘Potro’ en entrevista con ESPN Digital.

En caso de no ser requerido para formar parte del cuerpo técnico de Osorio, Gutiérrez pensaría en nuevas oportunidades, incluso fuera del Tri.

“Hay objetivos que tenemos como profesionales que van desde dirigir en Primera División o en el extranjero, haciendo lo que nos gusta. Mi actualidad es ésta y los objetivos siguen pendientes. Hay que ver cómo se desarrolla todo”, señaló.

Por el momento, “El Potro” se mantiene a la espera de lo que decida Juan Carlos Osorio y de las encomiendas que pueda cumplir. En caso de que sea incluido al cuerpo técnico, ya viajaría con la Selección a los partidos amistosos en Estados Unidos, para medirse a Nueva Zelanda y Panamá.

“Al final, la parte de apoyo que me está dando el profe Osorio, determina lo que pudiera pensar. Es la opinión que tenga con respecto a las necesidades de su cuerpo técnico y en esa medida nos estamos ajustando. Es una decisión en la que la opinión del profe Osorio es fundamental”, indicó, al tiempo que compartió las labores que ha cumplido desde que finalizara el proceso rumbo a Juegos Olímpicos:

“Ahorita estamos dándole apoyo de alguna manera a Selección Mayor en las necesidades finas que puedan tener. Esto es a base de la disposición del profe Osorio, la cual agradezco muchísimo. En los momentos que no estamos con la Mayor, tratamos de apoyar a las Selecciones en turno, como la Sub 20 o la Sub 18 y la Sub 17, en las partes finas que los entrenadores requieran”, dijo.

Valora su experiencia

A unas semanas de haber participado en los Juegos Olímpicos, Raúl Gutiérrez destacó la experiencia que adquirió en todos los aspectos, además de que lamentó, una vez más, que no se hayan conseguido los resultados esperados. Su deseo es que haya quedado una lección para el próximo proceso rumbo a Tokio 2020. “En los Juegos Olímpicos nos faltó tiempo de trabajo y eso es fundamental. Para garantizar una medalla de oro, hay que garantizar el mismo proceso como en 2012. Esto deja lecturas para el próximo entrenador Olímpico, hay que mencionárselas, porque no hay que preocuparse tanto. Es un torneo complicado, pero no es un Mundial, hay diferencias por la edad y son aspectos de ese tipo”, expuso.