Quién metió a JuanGa a la cárcel

En el video, difundido en el programa “Hoy”, Placencia comenta que la actriz Claudia Islas fue la que metió a la Lecumberri a Alberto Aguilera Valadez en 1969

Ciudad de México

Agencias

¿Quién metió a la cárcel a Juan Gabriel? El misterio habría sido revelado luego de que se diera a conocer una grabación en la que Pedro Placencia, pianista de “El Divo” por más de 20 años, le confesara a Carmen Salinas el nombre de la famosa que lo acusó de robo.

En el video, difundido en el programa “Hoy”, Placencia comenta que la actriz Claudia Islas fue la que metió a la Lecumberri a Alberto Aguilera Valadez en 1969.

“Fue Claudia Islas, él (Juan Gabriel) me platicaba todo, yo era para él un padre, él también para mi es un padre”, le cuenta Placencia a Carmen Salinas.

Placencia conoció a todos los hermanos de Juan Gabriel, y reveló que el cantautor los dejó protegidos de por vida, pues según sus propias palabras, a cada hermano le dejó 5 millones de pesos, los cuales no pueden ser sacados del banco, sino que los van recibiendo a manera de mensualidad.

Pedro Aguilera Valadez es el único hermano que le sobrevive al intérprete, y que goza de protección económica.

Aun cuando el Fondo Penitenciarías del Archivo Histórico de la Ciudad de México conserva los expedientes de miles de reos que pasaron por sus celdas, no cuenta con el expediente de Alberto Aguilera Valadez (nombre real del cantautor).

Durante el tiempo que permaneció en la cárcel, Juan Gabriel compuso temas como “No tengo dinero”, “Me he quedado solo”, “Tres claveles y un rosal”, “Iremos de la mano”, entre otros. Esta experiencia con la justicia mexicana está reflejada en la película “Es mi vida”, producida en 1982 y protagonizada por el mismo Juan Gabriel.