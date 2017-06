Queremos servir a la grandeza de Tabasco: Rosa Elena Ulín Barjau

La familia es la guía emocional, espiritual, es la que forma y hacer ser en los seres humanos lo que son; por ello siempre ha creído y así lo seguirá haciendo, como el pilar fundamental de la sociedad, y es desde ahí donde se debe empezar a rescatar los valores que se han ido perdiendo y de llegar a ser Pedro gobernador de Tabasco, estaré acompañándolo en todas las tareas que le competen, pero sobre todo dándole seguimiento a las labores del DIF Tabasco, dijo en entrevista exclusiva con Rumbo Nuevo, El Diario de la Vida Tabasqueña, Rosa Elena Ulín Barjau.

La familia es la guía emocional, espiritual, es la que forma y hacer ser en los seres humanos lo que son; por ello siempre ha creído y así lo seguirá haciendo, como el pilar fundamental de la sociedad, y es desde ahí donde se debe empezar a rescatar los valores que se han ido perdiendo y de llegar a ser Pedro gobernador, estaré acompañándolo en todas las tareas que le competen, pero sobre todo dándole seguimiento a las labores del DIF Tabasco, dijo en entrevista exclusiva con Rumbo Nuevo, el Diario de la Vida Tabasqueña, Rosa Elena Ulín Barjau, comparte a los tabasqueños que le gusta convivir con las personas, servir a la población que más lo requiera.

“La familia, aparte de ser la base de la sociedad, es el centro, el amor y la que da todo, esos valores que inician en casa, que se continúan en la escuela”, por lo que es el motor y el impulso de la sociedad.

La esposa del secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, Pedro Jiménez León, al saber que aspira a ser gobernador de Tabasco, reafirmó que lo acompañaría en las tareas que a ella le tocaría hacer, ya que tiene la sensibilidad y se siente competente para acompañarlo en la tarea de gobernar Tabasco.

“Dado los tiempos y llegado el momento, él tendrá la posibilidad de serlo y seguramente muchísima gente lo va a apoyar porque he visto cómo él tiene esa conexión con las personas”, sostuvo.

Y es que agregó que como coordinadora del Voluntariado de la Sedafop ha tenido la oportunidad de acompañarlo a diferentes lugares, las personas lo reciben bien, además que es muy querido, ya que no ha distinguido colores e ideologías para servir.

Ulín Barjau subrayó que sólo esa característica de Pedro Jiménez León, es algo que siempre han tomado en cuenta varios partidos políticos, “y lo ven como el que puede ser posible que una a las izquierdas, y a mí me genera una emoción muy grande el que él pueda ser el candidato, pueda ser el Gobernador y creo que haría muy buen papel”, añadió.

Resaltó que en esa condición de su aspiración, su esposo impulsaría la educación, la salud, el campo que es donde está la riqueza de Tabasco y como su esposa lo apoyaría en todo.

“Queremos servir a la grandeza de Tabasco juntos, vamos a esperar los tiempos para que las cosas tomen su rumbo y que con la voluntad de todos los tabasqueños lleguemos a servirles a ellos”, agregó.

Ulín Barjau recalcó que algo muy importante y que considera básico es voltear a ver al ser humano en cualquier ámbito, en donde se encuentre ya que considera que, a lo largo de la vida, se ha descuidado un poco por el trabajo que se tiene, la parte humana con la familia.

Oriunda de Jalpa de Méndez, la esposa del titular de la Sedafop comparte a los tabasqueños que es Educadora por profesión y Licenciada en Enfermería por formación, pero sobre todo tiene la vocación de servir al prójimo, es de esa forma como se describiría.

“Soy una mujer emprendedora que le gusta ayudar a los demás, yo creo que desde mi formación como enfermera, me ha tocado convivir con el dolor, con el sufrimiento de la gente”, indicó.

A lado de su esposo, Pedro Jiménez León comparte esa ideología de servicio, son una pareja que fueron novios desde muy jovencitos, la vida los llevó por diferentes rumbos, pero fue el mismo destino que los volvió a juntar, fue un reencuentro que ninguno de los dos lo tenía previsto, por lo que decidieron hacer una vida juntos.

Recalcó que el lado humano de Pedro Jiménez León es maravilloso, comparten una filosofía de vida para comprender al ser humano, es por ello que por esa formación que tienen, con esa importancia de vida, ponen al ser humano al centro de todo.

Ulín Barjau compartió que junto a su esposo, pertenecen a un grupo que se llama “El Arte de Vivir” que les enseña técnicas de respiración, además tienen el hábito de hacer ejercicio por las mañanas, para iniciar la jornada de cada día.

“Pedro es un hombre maravilloso, muy trabajador, su trayectoria política lo respalda, es un hombre comprometido, que siempre se está preparando, es un hombre que tiene muchas competencias y que las pone al servicio de los demás sin distinción de algún color o partido”, señaló.

Una jornada diaria

La señora Rosa Elena recordó que diariamente se despiertan a las seis de la mañana, hacen ejercicio y caminan juntos, si no tiene actividad alguna muy temprano, desayunan juntos, y al terminar, cada quien parte a sus actividades.

Ella tiene un colegio, revisa los asuntos pendientes, los resuelve con su equipo de trabajo, y después de va al Centro de Equinoterapia que está a su cargo, y es una parte muy bonita y que disfruta porque tiene que ver con la discapacidad, y eso ayuda a las personas a ser muy sensibles y a valorar lavida.

“Algo que igual hacemos diariamente es dar gracias a Dios por la vida, nosotros como hábito tenemos que celebrar y honrar la vida que tenemos, así de que tratamos de ser cada día felices”, añadió.

Consideró que la comunicación es la clave fundamental para lograr el éxito en la vida y como familia, están muy enamorados, tienen una vida bastante sana y tranquila, comparten muchas cosas cuando el tiempo se los permite, aunque tratan de estar lo más que se pueda.

Resaltó que, como papá, Pedro Jiménez León es muy maravilloso con sus hijos, es responsable y está al pendiente de ellos de alguna o de otra manera, es un papá orgulloso y feliz de los hijos que tiene.

Como esposo es divino, es un hombre muy cariñoso, comprensivo, siempre tiene tiempo para un cariño ya sea para ella o para sus hijos, con quienes comparte tiempo para convivir con ellos.

En el papel de política, recalcó que tiene una amplia experiencia tanto en el ámbito legislativo como en la administración pública ya sea municipal o estatal, y en todos los encargos que ha tenido, ha dado resultados exitosos.

Y es que es debido a ese empeño en dar resultados, es como se logró la Denominación de Origen del Cacao Grijalva, que para él es muy importante, porque Tabasco ya figura en el mundo, tal es el caso de que se está exportando a Holanda y Francia.

Ella junto a su Esposo están convencidos de que se tiene que trabajar por Tabasco para sacarlo adelante, para ello se tienen que buscar las posibilidades y como tabasqueños nos sintamos orgullosos de nuestras raíces y voltear a ver el campo como la riqueza del estado.

Recalcó que como compañera de vida, está siempre en todo momento a su lado, lo escucha, le platica cómo les fue en la oficina, nota cuando algo le preocupa, es decir, conoce muy bien a su Esposo.

Espacios para las mujeres

Subrayó que las mujeres se han ido ganando espacios gracias a sus capacidades y competencias, por eso es que “admiro a la mujer que lucha, que alza la voz defendiendo sus derechos.

Partidos políticos

Hay que respetarlos, cada uno tiene su ideología.

La familia

Es la base de la sociedad, es el centro, el amor y la que da todo, esos valores que inician en casa, que se continúan en la escuela.

Los jóvenes

Son muy importantes para la sociedad, son el futuro del mañana.

Violencia de género

Reprobable en todos los sentidos.

Discapacitados

Son mi parte más sensible, son seres humanos maravillosos.