Que se pongan a trabajar diputados

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El fundador de la Casa 72 que apoya a migrantes en el municipio de Tenosique, Fray Tomás González, exigió a los diputados locales, y en especial a la comisión de la frontera Sur, que dejen de venir a “pasearse en esta zona y que se pongan a legislar y crear leyes para apoyar a los migrantes y a los propios tabasqueños que carecen de todo, y que son utilizados de carne de cañón”.

Al acudir junto con diversas personalidades de organizaciones no gubernamentales a la casa de la Justicia Federal para reclamar el apoyo a los migrantes, el sacerdote mencionó claramente, que los diputados solamente llegan a pasearse, a visitar unas zonas y a comer, pero que nunca apoyan a los migrantes.

Mencionó que ellos tiene una cifra que 125 ilegales aproximadamente entran a territorio mexicano por Tabasco diariamente.

Es por ello que el fundador de la casa 72, pidió a los representantes populares de todas las fracciones parlamentarias, si quieren realmente apoyar a los migrantes y a los propios tabasqueños de la zona, que se pongan a legislar, a crear leyes en favor de esta estancia de los ilegales, que deben tener mayores oportunidades, apoyo de programas sociales, pero que evidentemente eso no va a pasar, porque solamente les interesa la política.

“Les puedo decir que 125 ilegales de todos los sexos y nacionalidades pasan la frontera con México por Tabasco, y que evidentemente no traen un peso; saben que deben estar mendigando y solicitando ayuda, en donde se requiere que los representantes popular busquen leyes que realmente los apoyen y no solamente diciéndole si te vamos a apoyar; pero este apoyo nunca llega; esta situación es preocupante por la vida que estos están teniendo en su paso por territorio tabasqueño”.

Mencionó que además se puede convertir en un problema, ya que muchos de los indocumentados se pretende quedar en Tabasco derivado del problema con los Estados Unidos que no pueden pasar la frontera, aunado a que se requieren servicios médicos de agua potable.