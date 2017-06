Que investigue el OSFE al Ayuntamiento de Centro por contrato de los vactors y pide Morena cárcel a los arrendadores

Confirma el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado, que dirige Adán Augusto López Hernández que se interpuso una demanda ante el Órgano Superior de Fiscalización en contra de la comuna de Centro, ello derivado del supuesto contrato para la renta de diversas unidades llamadas Vactor, en donde se indicó que la bitácora que este partido tiene, señala que también las mismas unidades están trabajando en Cárdenas.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El municipio es señalado de ser partícipes de una licitación pública estatal simulada con el propósito de beneficiar con un contrato multi millonario a la empresa CORPODREN S.A DE C.V., misma que se dedica a la construcción de obras de urbanización, por lo que no solo piden se investigue al municipio de Centro, sino de igual manera a los socios de la empresa y de comprobarse las irregularidades, se castigue con cárcel para los mismos.

En rueda de prensa el dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Adán López Hernández, preciso que acudieron al Órgano Superior de Fiscalización con la finalidad de que se inicie una indagatoria en la cuenta pública de esta comuna, alegando el morenista que se tienen pruebas documentales y la bitácora, en donde se presume que se cometieron irregularidades.

Indicó que en la bitácora que ellos tienen, el abogado señaló que estas mismas unidades, que fueron contratadas para prestar el servicio en Villahermosa, ese mismo día y a la mejor hasta la misma hora, también estaban trabajando en Cárdenas, por lo cual se les hace “raro y extraño esta situación”, indicó el morenista.

Se refirió a un vehículo marca Volvo, Modelo 1997, color morado, placas LA52163, el cual realiza trabajos en Cárdenas, pero ha sido contratado para el mismo servicio en el municipio de Centro.

Apenas este lunes 12 de junio, casualmente el Ayuntamiento de Cárdenas, celebró la licitación para arrendar dos camiones Vactors, “entonces ahí, quedará demostrado quién miente, sin duda es el Ayuntamiento de Centro, pagando un sobreprecio por ello”.

Por ello, confirmó que se buscarán además, entregar estos mismos documentos al Consejo Ciudadano de Centro, en donde evidentemente “no saben absolutamente nada de esta situación y que se tiene que plantear acciones”.

No es ataque

Ante esta situación, explicó a los medios que no se trata de cuestiones mediáticas o de golpeteo, sino que la comuna de Centro aclare esta situación, pues alegó que ellos investigaron el costo de renta de estas unidades y se pudieron haber ahorrado 36 millones de pesos.

“Esto no es una cacería de brujas ni nada por el estilo, sino sencillamente se trata de esclarecer este asunto en dónde esperas que el ayuntamiento atienda esta petición de esclarecimiento de dudas”.