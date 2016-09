Que cumpla con sus obligaciones

El dirigente estatal del PRD, afirmó que el también funcionario estatal, debe ponerse al corriente con sus prerrogativas como militante del partido

Luis Miguel Maldonado Falcón

Rumbo Nuevo

Tras señalar que una golondrina no hace un verano, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que hace cuatro años el partido recibió la confianza de los ciudadanos, para que hoy allá un Gobierno del Cambio.

Ello en alusión a las palabras del ex senador por el PRD Oscar Cantón Zetina, quien señaló que ve al partido alejado de la ciudadanía, por lo que el dirigente perredista le recordó que gracias a esa confianza ciudadana, hoy el es parte del Gobierno del Cambio, en la representación del mismo en la Ciudad de México.

Por ello, lo invitó a que se sume a las actividades que diariamente lleva acabo el PRD, al visitar a los militantes y ciudadanos casa por casa, en cada una de las comunidades del estado, para agradecerles la confianza que le dieron al partido hace cuatro años.

Asimismo el dirigente perredista Candelario Pérez Alvarado sostuvo que el PRD no es el edificio de la sede, si no sus militantes y por ello, como hay derechos también hay obligaciones y le pidió que ojala tuviera un tiempo para el partido y pudiera cumplir con sus prerrogativas, las cuales debe desde hace cuatro años, como militante que dice que es todavía.

Por ello, lo invitó a trabajar a favor de los ciudadanos y a favor del PRD, porque es importante mantener la cercanía con los propios ciudadanos, porque de esa manera se irá consolidando al partido y no al edificio de la sede estatal.