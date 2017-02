Que Agustín Silva se ponga a trabajar: Saúl Rodríguez

El integrante de la comisión de transporte en el congreso de Tabasco, Saúl Rodríguez, dejó en claro que es necesario que titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Agustín Silva Vidal, “dedique más tiempo a su encargo y no actividades partidistas”, ya que dijo que tiene más de tres meses que debe presentar el Plan Integral de este sistema y hasta este momento “no existe absolutamente nada”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación, el representante popular por el municipio de Centla, dijo que no quiere entrar en dimes y diretes con el actual funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lo exhorto a que ya presente el Plan Integral de Rescate del Transporte Público, al cual dijo lo anunció desde a finales del año pasado, y que hasta el momento no se sabe absolutamente nada del mismo.

Dijo que ante esta situación, es urgente y lo exhorta de manera consciente de que se dedique más a su dependencia que estar realizando actividades proselitistas, pues evidentemente deja a un lado una dependencia “qué es un ojo del huracán” y que evidentemente, ojalá no se le salga de control.

Se le cuestionó si en su momento, podría ser convocado a comparecer ante la comisión el titular de la SCT, dijo el representante popular que se tendría que analizar detenidamente, que debería existir una propuesta por parte de transportista de que existen anomalías pero que con esta situación el exhorto es para que realmente cumpla con a cabalidad con la labor que encomendó el mandatario tabasqueño Arturo Núñez Jiménez.

Destacó que sigue esperando el Plan de Transporte el cual vendría a realizarse acciones en favor de la ciudadanía y del Transbus, pero que este este momento no tiene conocimiento de lo que sería, cómo sería y para cuando iniciaría.