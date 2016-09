PVEM busca militantes

El congresista afirmó que lo importante es que los nuevos afiliados se sientan identificados con las propuestas del partido

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Confirma el presidente en Tabasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Federico Madrazo Rojas, que sí están invitando a connotados ciudadanos “sin importar color, partido” y de la propia sociedad, para integrarse a las filas de este organismo, en donde destacó que “este miércoles, con la presencia de nuestro dirigente nacional, echaremos andar nuestro camino que culmina en la elección del 2018”.

En entrevista con los medios, después de sostener un encuentro público con el regidor del PRI en el municipio de Centro, Francisco Celorio, en donde confirmó que lo invitó de manera formal a unirse a las filas del PVEM, indicó que “no es el único, ya que se realizan acciones para atraer más cuadros que se sientan identificados con nuestra propuesta y sin importar los colores que puedan portar”.

Indicó que “se tiene mucha inclusión y Francisco Celorio es una de las personas que hemos estado invitando”; Y además “estoy convencido que la llegada de nuestro dirigente nacional del partido verde, se tendrá otra dinámica en todo el estado, buscando la inclusión, nuevamente de muchos otros actores, políticos, gente fresca que está bien vista, bien valorada, que más allá de colores políticos, estén listos y dispuestos a sumarse a una lucha en todo el estado, para hacer que las cosas cambien”.

Indicó que “es momento que podemos poner las bases para que se tenga un Tabasco próspero y con mucho más inclusión; no hay limitativa ni a los regidores ni a diputado del PRI o de otro partido político; hay gente muy bien vista por la sociedad, que no participa actualmente en política y que a nosotros nos dio buenos resultados en el 2015, en donde ciudadanos que no participaban en política, hoy se encuentra en el congreso de Tabasco por las filas del PVEM haciendo un papel ejemplar, como el diputado Carlos Ordorica”.

Y agregó que “este mensaje está enfocado a toda esta generación de jóvenes políticos o no políticos, que verdaderamente estamos cansados y hartos de lo que está pasando en Tabasco”.

Dijo que esta es una invitación a muchos actores políticos, pero principalmente “a todos aquellos que verdaderamente queramos impulsar un cambio serio en el estado con rumbo”.

Destacó que al interior del verde “estamos muy contentos de que podamos, próximamente, tener sumas y adhesión; es importante de que podamos seguir contando con el respaldo ciudadano, de que se pueda hacer un trabajo territorial importante y que la presencia del verde se verá mucho muy fuerte a partir de la visita de nuestro dirigente nacional, dónde vamos a dar el banderazo de salida de filiación, pero mejor el banderazo de salida al 2018”.