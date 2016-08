Pulido ya viste rojiblanco

Alan Pulido ya viste la camiseta de Chivas. El delantero mexicano, proveniente del Olympiacos de Grecia, fue presentado este miércoles y de inmediato dejó claro que fichó por el Guadalajara para hacer cosas importantes.

Guadalajara, Jalisco

Agencias

A continuación, te presentamos las frases más destacadas en la presentación de Pulido en esta nueva aventura en el fútbol mexicano.

Agradecido por la nueva oportunidad en la Liga MX: “Quiero agradecer a José Luis, a Jorge Vergara y a Matías Almeyda por traerme. Vengo a cumplir retos. Siempre tuve un sueño y era llegar a este club. Mi principal objetivo es ser campeón y representar a Chivas”.

Comprometido desde el primer día: “Vengo a sumar, ya conozco a muchos compañeros que han estado en Selección Mexicana, estoy muy contento. Me comprometo a dar el máximo esfuerzo y espero que se den las cosas, es un gran plantel”.

Por qué elegir al Rebaño: “Me convencieron muchas cosas, lo que quiero es jugar, después regresar a la Selección. He mejorado mucho en lo personal y en lo futbolístico, quiero dar lo mejor de mí en Chivas”.

Portar el “9” es todo un desafío: “Es un orgullo estar aquí y portar el número 9, sé que ha hecho historia y me gustan los retos. Lo asumiré de la mejor manera. Me siento preparado para cada partido. Siempre entreno al máximo y cuando me toca jugar hacerlo bien”.

El regreso al fútbol mexicano tras dos años en Grecia: “No pensaba regresar tan rápido al futbol mexicano, pero esto es así ahora vengo a entregarme al máximo”.