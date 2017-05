Declina PT a favor de Morena en el Edomex

Destacó el candidato del partido, que esta decisión se realizó después de un gran análisis, con miras a lograr la transformación de la vida de los mexiquenses

Toluca, Estado de México

Agencias

Óscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo (PT), declinó en favor de Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México.

“Hoy es importante, muy importante, que le demos a los mexiquenses la oportunidad de terminar con el cacicazgo que hay en el Estado de México y que demos pie a un proceso de transformación de la vida de los mexiquenses, donde se termine con la inseguridad, con la corrupción, con la impunidad”, aseguró Óscar González Yáñez, candidato del PT al gobierno mexiquense.

El abanderado petista informó en conferencia de prensa, realizada en la Ciudad de México, la declinación de su candidatura a favor de la abanderada de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez Álvarez.

“Hoy, en ese sentido, el Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, manifestamos nuestro apoyo a la candidatura de la maestra Delfina Gómez para abanderar, para enfrentar el proceso que empieza el 15 de septiembre del 2017 y que termina el 15 de septiembre del 2023”, dijo.

Añadió: “Ésta es una decisión que el PT toma con conciencia, con gran responsabilidad, poniendo al partido del lado de la gente, poniendo al partido del lado de los intereses de nuestro querido pueblo y en consecuencia, decir ya basta del PRI en el Estado de México, ya basta de cacicazgo, vamos a ganar el gobierno del Estado de México para poner el gobierno al servicio de la gente”.

Reiteró que “ésta es una gran responsabilidad y el PT cumple su tarea, su responsabilidad de ponerse del lado del interés del pueblo del estado de México, para nosotros decir que el Estado de México merece un mejor futuro, una mejor historia”.

Bienvenida de Morena

Javier Rivera Escalona, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México, resaltó que el PT al convocar a votar por otro partido distinto a su candidato registrado, comete una grave falta a la ley electoral, ya que jurídicamente no existe la figura de la declinación ni se podría consolidar ninguna coalición, ni candidatura común.

Sus votos, dijo, se le contabilizaran al PT y corre el riesgo como lo establece el artículo 65 fracción primera, de no alcanzar al menos el 3 por ciento de la votación y perder su registro.

Por lo que no se le otorgaría financiamiento público ordinario para la elección del año 2018 y en consecuencia no se le otorgaría financiamiento público para la obtención del voto.

La unidad de AMLO

Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, difundió un video en redes sociales donde invitaba a los partidos de izquierda a unirse en torno a Gómez Álvarez, de lo contrario no habría alianza para los comicios presidenciales del 2018.

González Yáñez es el único candidato de las izquierdas que ha respondido al llamado que hizo el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para sumarse al proyecto de Delfina Gómez.