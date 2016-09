Proyecto “CCC”

Andrade. Ante el abismo

César Graciano Calvario

cesargracianoc@yahoo.com.mx

Tiene rato que no vemos a Manuel Andrade. Pero por el movimiento político que se gesta en el Congreso local, pensamos que ya debe haber perdido la sonrisita socarrona. La gesticulación dicharachera. El talante cotorro. Su circunstancia y entorno han cambiado drásticamente. El fracaso como jefe del operativo priista que perdió la gubernatura en Quintana Roo, debió haberle servido de advertencia. En rojo. Pero parece que no la aprovechó, y hoy lo vemos aquí en Tabasco frente al abismo y una penosa parálisis que lo puede poner a merced de todos aquellos que ansían ponerle la mano encima para darle una buena arrastrada. No decimos nombres. Solo ponemos nuestro dedito en la inicial de los principales. Empezando por la “A”. But of course.

Unas horas antes de que Patricia Hernández abandonara la fracción legislativa priista que ¿comanda? todavía, se ufanaba que la tenía cincha. Y ya vimos lo que pasó. La diputada ahora disfruta el rechupete de su huesito en el rincón de los enamorados. Perdón. De los independientes (pero dispuestos a dejarse fajar, eso sí). Ante ello, la reacción de Manuel fue displicente y, una vez más, retadora. “Todo bajo control”

Pero ahora, ante la inminencia del abandono de Zoila Isidro -para irse ¡también con los “independientes”!- ya tiene que habérsele caído la máscara. Manuel ya no podrá ocultar que está ante la debacle priista en el Congreso local, y que ello es su responsabilidad. ¿Qué cuentas entregará a quien le confió la misión? Y para paliar y aun evitar el completo desmoronamiento, no basta la impugnación que ya ha presentado el equipo de abogados priistas comandado por Pedro Gutiérrez solicitando le sea devuelta la diputación plurinominal que el PRI le asignó a Patricia Hernández. El recurso jurídico, si acaso, solo servirá para empezar a construir la jurisprudencia electoral que impida en el futuro (no muy cercano) impedir la creación de “mayorías” artificiales. Como las que sin recato alguno construyó Manuelito en el pasado reciente.

Hasta aquí parece que nos solazamos con la tragedia de Andrade. Y la de los priistas. Pero No. Advertimos que el abismo al que se asoma el ex gobernador, nos acercará como sociedad a un nuevo retroceso. Podemos estar a punto de ver las mismas prácticas políticas cavernarias, pero ahora ejecutadas por aquellos que llegaron al poder con la alternancia proponiendo el cambio de las cosas. Explotando las debilidades, las flaquezas, las vergonzosas deformaciones, de sus ahora opositores.

Y le diré algo. Nos vale un carajo lo que pase con Andrade y con los diputados que le quedan a su fracción priista. Que no lo tragan, y que están listos para subirse al trapecio. Lo que nos preocupa es que los intereses de la ciudadanía están en manos del poder político, y que este hará lo que a su interés convenga. Claro, en nombre del “bienestar social”. Porque a como están, y pueden estar en adelante las cosas, ese grupo no puede llegar muy lejos. Con todo y su PRAGMATISMO a rajatabla y “dentro de la ley”. Y en la incertidumbre, la inestabilidad, las aventuras cortoplacistas, los únicos que verdaderamente perdemos somos nosotros, quienes somos llamados pomposamente la VOLUNTAD POPULAR.

….a pie de carretera

Agustín de la Cruz

Pensamos “ya la hicieron los ganaderos en esta administración”. Pero NO. Su nuevo dirigente ¡este sí que salió puque! Todo se le ha ido en prestamitos pa la nómina, promesas de sacar del hoyo a la organización con “su” nuevo centro de convenciones, abrazos, besitos, y primorosas fotos en la tremenda corte. Y ahora el secretario David Rodríguez de Sedet, sale con su batea (pa ’lavar, you know) enterando a todo el mundo que lo del centro de convenciones ha sido una farsa. En donde él mismo llegó a ser el hombre del bombín. Pero dando ultimátum a “Tincho” para que diga si “van a proporcionar el predio, o no”. O sea. Puras vaciladas.

Si va a dar el grito con su banda o en algún tugurio, reviéntese, pero no explote. Regreso el martes proxy SDQ. Adiuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Facebook cesar.stone@yahoo.com.mx

Twitter @CsarGraciano