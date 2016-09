Proyecto “CCC”

Reventados estamos. Hay que tomar iniciativas

El final de una de las temporadas más aciagas de las que ha estado debidamente surtido el gobierno de Enrique Peña, fue marcado por la entrega que hizo JA Mid (el nuevo secretario de Hacienda) de las Bases de Política económica que contienen el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF-2017. Con el recorte más draconiano -se habla de 240 mil millones de pesos- de los continuados recortes presupuestales anuales en que ha estado incurriendo esta administración federal.

Hay dos visiones encontradas respecto a las decisiones de política económica del gobierno Peñista. La de sus voceros, publicistas, ardientes defensores (que los tiene) y demás paleros, que no paran de justificar los recortes como medida dolorosa, pero necesaria y la de la mayor parte de los mexicanos que sufren los efectos del recorte. Para estos no hay eufemismo suficientemente convincente. Que en estos días los podrá encontrar Usted en los diferentes medios, de todos colores y sabores. Nada menos, ayer, en el periódico La Jornada se anunciaba: “Las 32 entidades librarán el recorte al gasto en 2017” Lo cual no es nada como para alegrar a nadie. Y créamelo. Porque antes de que nos vengan a cantar este arrullador salmo, se lo voy a explicar con palitos y bolitas.

En efecto. Los recursos federales con los que es integrado el 92-95% del presupuesto estatal de Tabasco, podrán no sufrir recorte respecto al 2016. Pero: 1) Este último ya fue menguado suficientemente este año y 2) Eso indica que el cinturón, que ya nos ahorca y nos impide la respiración, no será aflojado ¡ni un peso más! en 2017. Pero no está ahí el detalle. El recorte será aplicado en su totalidad al gasto federal. ¡Y esto también nos golpea! Todo el gasto que realiza la federación en nuestra entidad sufrirá ese recorte. Pemex será paralizado definitivamente. CFE pospondrá hasta sus trabajos de mantenimiento. Conagua prácticamente cerrará su oficina. No habrá gasto federal para comunicaciones. Los programas de la “reactivación Peñista” que venía manejando la secretaria de economía federal se suspenden, y así en un largo etc., etc., etc.

Es ante esta situación que el PRD nacional ha calificado al paquete económico de Peña como “recesivo e insensato” y se apresta a defender en la Cámara de Diputados su renegociación. Y tal cambio de actitud política en ese partido ha impulsado a Miguel Angel Mancera, Jefe de gobierno en la Ciudad de México a definir posiciones hasta hace poco instaladas en la zona de confort de lo políticamente correcto. Es el caso que, de mostrar su molestia personal con JA Mid -quien al parecer no se toma las cosas del infame tijereteo presupuestal con la seriedad debida- ha pasado al anuncio de su abierta beligerancia para ir contra los recortes que afecten la economía del sector público en México City.

Toca el turno a Tabasco. Hasta el momento el gobernador Arturo Núñez solo ha corrido los corteses comentarios que acostumbra, al nuevo jefe hacendario. Sin embargo está frente a la disyuntiva de mostrar su desacuerdo con la política económica recesiva que pretende empujar al desastre económico más profundo a los tabasqueños -incorporándose a la corriente perredista que ya protesta activamente- o confiar, una vez más, en sus dotes de negociador y en su amistad con la administración Peñista. Todos estaremos pendientes.

Liliana Madrigal

¡Está de vuelta! Quizás a la vista del abandono que viven las viudas e hijos putativos de Videgaray, como toda Tabasqueña calzonuda, ha decidido caminar su propio camino. Para ello se ha inventado un programa “Decide para Tabasco” con el cual recorrerá todos los rincones del estado promoviendo la participación de la población en el ejercicio de la presupuestación del gasto público estatal 2017. Pretende que como resultado se integre una propuesta que su partido, el PRI, pueda presentar al gobierno perredista para que sea integrada en el presupuesto que este elaborará próximamente. Interesante iniciativa

¡Semana patriótica! Hay que hacerle un espacio al optimismo. Animooooooooo. Regreso mañana SDQ. Adiu

