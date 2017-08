“Protocolo Alba” da resultados

Enfatizan la importancia de seguir con estas acciones, para encontrar a las personas que desaparecen en el territorio estatal

Con una localización cercana al 90 por ciento de los casos, Protocolo Alba ha iniciado este año 36 carpetas de investigación para la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres, manteniendo una operación coordinada con otras instituciones y ampliando la atención a los municipios del Estado.

Al efectuar un balance sobre la implementación de estas acciones con perspectiva de género, la Fiscal Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Irasema Medina Osorio, resaltó que de las 36 féminas reportadas como desaparecidas hasta ahora, 5 están en proceso de localización con amplias posibilidades de encontrarlas.

“Se brinda toda la atención que las víctimas y sus familiares necesiten, apoyo psicológico, médico y asesoría de cualquier tipo”, resaltó la funcionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE) al mencionar que la operación del Protocolo se efectúa en coordinación con otras instituciones como el Instituto Estatal de las Mujeres y el DIF.

No hay desapariciones forzadas en Tabasco

En relación con las 31 personas localizadas hasta ahora, enfatizó que “todas las diligencias están cerradas y concluidas, afortunadamente no tenemos ningún caso de mujeres no localizadas por desaparición forzada”.

Mencionó que la mayoría de los casos que se presentan obedecen a jóvenes que discuten con sus padres y dejan el hogar, mujeres que se van con su pareja sin avisar y “lamentablemente algunas situaciones de violencia familiar”.

Profesionalización

Al ser esta una política pública dirigida a beneficiar los derechos humanos de las mujeres, la FGE está obligada a brindar la mejor de las atenciones a quienes se acercan, añadió Medina Osorio.

Detalló que todo el personal de Protocolo Alba conoce ampliamente los lineamientos del programa, pero además, mediante un esfuerzo institucional enorme está Fiscalía ha capacitado a 387 personas, en cuanto a su base legal, mecanismo de operación, trato con los familiares y respeto a la denuncia.

Finalmente, comentó que en fechas recientes la Procuraduría General de la República capacitó a coordinadores regionales, Fiscales del Ministerio Público y personal ministerial para que estos puedan iniciar las carpetas de investigación en los municipios y posteriormente canalizar los asuntos ante esta área.