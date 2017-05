Protestas, sin afectar a la población

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tabasco, Manuel Antonio Quirarte Flores, solicitó a aquellos pobladores de diversas comunidades de Tabasco, que tienen problemas de afectaciones con la empresa productiva Petróleos Mexicanos, que realicen sus manifestaciones, pero sin afectar el desarrollo de la entidad, “es decir, que no tomen instalaciones petroleras y que dejen trabajar, ya que evidentemente ante la crisis económica, es necesario realizar acciones legales, pero sin afectar a terceras personas”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación y después de que con la manifestación que realizaron pobladores de Jalpa de Méndez y Nacajuca el pasado inicio de semana, las cuales fueron encabezadas por la ex diputada local Verónica Pérez, en donde anunciaron de que seguirán realizando este tipo de acciones, sobre todo de los que resultaron afectados por la explosión del pozo Terra 123, el empresario les pidió que no realicen acciones contrarias al estado de derecho, pero sobre todo “no interrumpir las acciones de Tabasco en su economía”.

No quiso abundar en el tema, pero destacó que “todos estamos dispuestos a que estas manifestaciones, se hagan en el marco de la legalidad; los ciudadanos tienen derecho a protestar, siempre bajo la ley y responsabilidad, pero no en afectar en algo que les traerá beneficios” y esto señaló:

Por lo cual dijo, que tanto a Pemex como aquellas empresas que le trabajan a la empresa productiva, evidentemente tiene que trabajar. “Si hay afectaciones, siempre comprobable, adelante; que se vayan siempre bajo el imperio de la legalidad, pero no impedir el desarrollo de Tabasco”.