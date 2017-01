Marcha en Washington abre una semana de protestas contra Trump. A una semana que tome protesta el Presidente electo Donald Trump miles marchan en contra de su política migratoria

Washington, EEUU

Agencias

Una marcha pro derechos civiles y una protesta de inmigrantes en una iglesia en el centro de Washington dieron el sábado el pistoletazo de salida a una semana de movilizaciones contra el presidente electo Donald Trump, que culminará el próximo 21 de enero con la gran Marcha de las Mujeres en el centro de la capital.

“No justicia, no paz”, gritaban a pesar del frío y la lluvia miles de manifestantes que recorrían el National Mall hasta el monumento de Martin Luther King , el líder de los derechos civiles. “No estamos aquí porque no tengamos nada más que hacer. Estamos aquí porque luchamos duro para asegurarnos de estar orgullosos de esta Administración y ahora no nos vamos a ir”, dijo el reverendo Al Sharpton. “La justicia criminal y reforma de la policía deben avanzar”, añadió este activista afroamericano por los derechos civiles.Charley Hames, presidente de la sección de Oakland (California) de la Red de Acción Nacional, advirtió que “esta marcha es la primera de muchas”. “Luchamos juntos, no como gente de odio, sino como gente de esperanza”, aseguró Hames.