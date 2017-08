Protestan conductores de Uber

Destacan que en un inicio, era del 15% y ahora llega hasta el 35%, lo que hace cada vez menos redituable dedicarse a esta actividad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Por abuso de la empresa internacional Uber que se dedica a la transportación de pasajeros en ciudades, conductores de estas unidades y supuestos socios de la misma, se manifestaron en las oficinas de este organismo aquí en Villahermosa, exigiendo una rebaja a los porcentajes que se les cobran por cada servicio, pues reclaman que al principio era del 15%, y en algunos casos llega hasta el 36%.

En este sentido, cerca de 150 personas se apostaron en las oficinas de la empresa Uber aquí en Villahermosa, ello en la zona de Tabasco 2000, donde dijeron representar a los mil 200 socios que manejan unidades particulares para transportar personas a través de la aplicación Uber, donde indicaron que evidentemente existen problemas internos, ya que esta empresa en algunos casos les quita del 25 hasta el 36% de sus utilidades.

Señalaron que por cada mil pesos, la empresa Uber que se encuentra en los Estados Unidos, se lleva de 250 a $360. Y que evidentemente al ser un mil 200 unidades, “pues la tajada que se lleve empresa, solamente teniendo una oficina y unos cuantos empleados, es importante”.

Se estableció en este reclamo, que esté empresa Uber, quien inició sus servicios en el mes de septiembre del año pasado, en principio se le estaba descontando el 15% de cada de los servicios, lo cual catalogaron era estable y aceptable.

Pero que al paso del tiempo, al responder los ciudadanos tabasqueños a este servicio, aunado al mal servicio que otorgan las taxis de la ciudad, evidentemente quisieron tener más ganancias, es por ello que en algunos casos se les quita del 25 y hasta el 36%, lo cual dijeron que ya esto es un abuso.

No es redituable

Cabe destacar que estos conductor dijeron que esto ya no es redituable, pues al no estar en una ciudad grande como Villahermosa, pueden obtener más ganancias, pero evidentemente señalaron que no puede compararse a la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, quienes evidentemente en un día pueden ganar hasta tres mil pesos; aquí solamente en dos o tres horas está ganando 500 $600 y ya con el porcentaje que les están quitando, ya no redituable esta situación.