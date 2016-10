Protestan antorchistas en Macuspana

Piden al alcalde cumpla los compromisos adquiridos con la organización antorchista, en el sentido de atender su obligación de proporcionar servicios públicos

Macuspana

Luis Frade

Rumbo Nuevo

Con una cadena humana instalada frente a palacio municipal de Macuspana, los antorchistas de la colonia 1º de mayo se manifestaron exigiendo al Presidente municipal de Macuspana, José Eduardo (Cuco) Rovirosa Ramírez, que cumpla los compromisos adquiridos con la organización antorchista, en el sentido de atender su obligación de proporcionar servicios públicos a la población del municipio.

Al decir de los habitantes de la colonia 1º de mayo, el primer mandatario se comprometió con ellos desde el mes de marzo a cumplir con la introducción en la colonia del tendido eléctrico, el servicio de agua potable, el engravado de calles, y el apoyo con material de relleno.

Los manifestantes encabezados por su lideresa, Gloria Medina Montero, afirmaron que llegaron buscando al primer edil, quien no ha cumplido los compromisos mencionados alegando que ya no hay recursos y que las obras prometidas a principios de año se tendrán que realizar hasta 2017, para reclamarle su falta de seriedad, pero Cuco Rovirosa no se encontraba en palacio pues, según el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Torres Hernández, se encontraba recorriendo las comunidades del municipio, pero que él “les recibiría con mucho gusto el lunes de la próxima semana”. Trascendió que la obra de electrificación, la que más preocupa a los manifestantes, está cotizada en poco más de 202 mil pesos, los que ahora Cuco no quiere destinar a la misma en beneficio de los habitantes de la mencionada colonia.

Rosa Elena cabrales Caraveo, habitante de la colonia e integrante del pleno antorchista de la misma, comentó por su parte que venían en una comisión sin fines de manifestarse, pero que ya estaban hartos de que Cuco les esté dando atole con el dedo y que, por ello, decidieron hacer esa protesta, y que esta protesta se realizará cada día a partir de hoy, en diferentes formas, pero diario, hasta que Cuco les cumpla sus promesas, que no son otra cosa sino su obligación como encargado de la administración municipal; “sólo le estamos exigiendo que cumpla con sus obligaciones como presidente, pues lo que le estamos pidiendo es su obligación y no deberíamos ni siquiera de venir a decirle que lo haga. Pero, ni modo, aquí vendremos diario a recordarle que tiene ese pendiente”

Los colonos permanecieron de manera pacífica con sus pancartas y coreando consignas durante tres horas, pero ningún otro funcionario del Ayuntamiento volvió a atender sus reclamos, por lo que se retiraron asegurando que hoy estarían de nuevo realizando su denuncia frente a Palacio.