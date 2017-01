Protesta vs. Trump

Miles de mujeres lideran en Washington las protestas en todo el mundo contra Donald Trump

Washington, EEUU

Notimex

La actriz hispana estadunidense América Ferrera exhortó a miles de mujeres reunidas en Washington a resistir las políticas del presidente Donald Trump, quien ha asumido “un credo de odio”.

Ferrera habló este sábado en un mitin previo al inicio de la Marcha de Mujeres, el principal evento de más de 200 programados este sábado en todo el país y en algunas ciudades por todo el mundo.

Las marchas, convocadas por decenas de organizaciones, están orientadas a enviar un mensaje a la nueva administración del presidente Trump, de que los derechos de las mujeres no deben ser ignorados.

“Como mujer y como una orgullosa primera generación estadunidense nacida de inmigrantes hondureños, ha sido un momento desgarrador para ser mujer e inmigrante en este país, una plataforma de odio y división asumió el poder ayer (el viernes)”, dijo Ferrera.

“Pero el presidente no es Estados Unidos, su gabinete no es Estados Unidos, el Congreso no es Estados Unidos. Nosotros somos Estados Unidos. Y, estamos aquí para quedarnos”, indicó.

“Estamos reunidos aquí y en todo el país y por todo el mundo hoy, para decir: señor Trump, rechazamos la demonización de nuestros hermanos y hermanas musulmanes”.

“Condenamos el asesinato sistemático y el encarcelamiento de nuestros hermanos y hermanas negros. No pediremos a nuestras familias LGBT que retrocedan”, agregó.

“No pasamos de ser una nación de inmigrantes a una nación de ignorancia. No construiremos muros, y no veremos lo peor de uno en el otro”, señalo la joven actriz.