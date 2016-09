Protesta contra implantes

Vitalii Sediuk, el hombre que trató de besar el trasero de Kim Kardashian, explicó sus motivos para realizar tal acto en París.

Los Ángeles, California

Agencias

A través de Instagram, el famoso “bromista” ucraniano explicó que busca que la familia Kardashian promueva la “belleza natural” entre las adolescentes que las siguen “ciegamente”.

“Quería protestar contra Kim por usar implantes de trasero. La animo y al resto del clan Kardashian a popularizar la belleza natural entre las adolescentes que las siguen y defienden ciegamente. Estaba sentado afuera de un restaurante de lujo para usar wi-fi gratis y comiendo un helado, cuando de pronto salió todo el paquete de paparazzi y el auto con Kim Kardashian. Juro que no sabía que ella iba a estar ahí. Así que la idea se me ocurrió muy rápido. ¿Eso significa que yo no voy a las celebridades sino que ellas vienen a mí?”, escribió en la red social.

No es la primera ocasión que Vitalii tiene un encuentro “sorpresivo” con Kim Kardashian, pues en 2014 trató de sujetarla por las piernas.

Conocido como “el terror de las celebridades”, Sediuk —un ex reportero de televisión— también dio de qué hablar al agredir a Brad Pitt en el estreno de Maléfica.

Sediuk tuvo que presentarse ante la Corte de Los Ángeles para llegar a un acuerdo, pues por la agresión a Pitt fue acusado de cuatro cargos.

Durante el Festival de Cannes, en 2014, Sediuk se metió debajo del vestido de America Ferrera.

Sediuk se escuda afirmando que es una especie de justiciero que no quiere que las celebridades propaguen estándares falsos de belleza y dice que busca que en las pasarelas haya modelos reales y no caras famosas.

El ex reportero de tv ucraniano ha vulnerado la intimidad de varios famosos.