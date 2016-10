Protegidos contra inundaciones

La estación de bombeo del puente Pedrero, solucionará anegamientos en temporada de lluvias, señala Alejandro de la Fuente

Con la entrada en operación de la estación de bombeo que se ubica a la altura del puente Pedrero, en la ranchería Río Viejo, municipio de Centro, se garantizará que no vuelvan a verse afectadas por inundaciones 360 mil personas que habitan la zona comprendida entre esa comunidad y La Isla, aseguró el titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), Alejandro de la Fuente Godínez.

Resaltó que instalaciones de gobierno, así como los desarrollos poblacionales que se encuentran en las diez mil hectáreas que cubren esa parte de la geografía tabasqueña, quedarán protegidos contra las anegaciones causadas por las lluvias.

Ahí se tienen instalaciones muy importantes, como el Hospital Juan Graham Casasús, que da servicio no sólo a los tabasqueños sino también a usuarios del norte de Chiapas, además que existen muchos fraccionamientos que concentran a un número importante de ciudadanos, indicó.

Explicó que mediante una inversión de 75 millones de pesos, de 2013 a la fecha se han venido construyendo cuatro estaciones de bombeo: en el Puente Verde, puente Cabeza de Loro, en el fraccionamiento La Isla y en el puente Pedrero. Las tres primeras tienen una capacidad de bombeo 3 mil litros por segundo, cada una, en tanto que la última será de 10 mil, añadió el funcionario.

Recordó que en el sexenio anterior se construyó un bordo para proteger al Juan Graham, pero esa obra generó microcuencas en los que se retenía el agua de lluvia, la cual es extraída mediante los cárcamos, mismos que desfogan hacia el puente Pedrero, y de ahí la vamos a bombear al río viejo Mezcalapa, el cual se ramifica hacia el Grijalva, por lo que ya no habrá problemas de inundaciones, detalló de la Fuente Godínez.

