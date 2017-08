Prospera no trabaja para ningún partido

“Por ética, compromiso y, sobretodo, lealtad a los tabasqueños, ninguno de los programas que maneja Próspera serán desviados o utilizados en favor de un partido político”, dejó en claro el delegado de esta dependencia en Tabasco, Raúl García Mora.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista durante la ceremonia del 25 aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social, el funcionario federal remarcó que a pesar de que existen rumores y señalamientos, los cuales no han sido probados de que son utilizados los programas para apoyar a un partido en específico, dijo que estos continuarán y hasta se incrementarán cuando empiecen los procesos electorales, ya que evidentemente lo que se busca es sacar de contexto las acciones de abatimiento contra la pobreza que realiza esta dependencia.

“Por supuesto que no se desviará un solo programa para cuestiones políticas electorales; eso pueden estar completamente seguro”, destacó Raúl García Mora, quien al cuestionarlo sobre sus funcionarios de esta dependencia, dijo de “un servidor no; de lo demás tampoco, pero si uno de ellos comete una violación, que se atenga a las consecuencias, así de sencillo”.

También mencionó que el reparto de los programas, en donde refirió que no se entrega un solo peso a las personas, sino que son insumos y apoyos, ya están calendarizados hasta finalizar el presente año, y que a pesar de iniciar ya los procesos electorales el siguiente mes, estos no sé detendrán, se seguirán entregando, pero sin publicidad y sin anunciar absolutamente nada, ya que los programas de desarrollo social tienen que continuar.

García Mora estableció que ningún programa será desviado y que evidentemente, de que existen rumores, pero que hay que comprobarlos, hay que probarlos para verificar si es cierto.

“Y en donde se comprueben, pues evidentemente se tendrá que apegar al Estado de derecho; pero Próspera seguirá trabajando en favor del desarrollo de los tabasqueños más pobres, ello sin tintes políticos ni partidistas”.