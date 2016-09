Propone Verde Ley “Anti Chapulín”

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Federico Madrazo Rojas, destacó que “aquellos representantes populares que abandonaron su bancada faltaron a la sociedad que voto por ellos; por lo cual, tienen tanto ellos la culpa como aquellos que los buscan para integrarse a otra bancada”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, destacó que “por ello, debe darse ajustes en las leyes para que, aquellos que quieran dejar su bancada y quieran pasarse a otra, que no exista problema, pero que no por ello se tiene que modificar la estructura del Congreso, sería una lay anti chapulín”.

“Una de las primeras leyes a presentar en el siguiente periodo de sesiones ordinarias es la Ley Anti chapulín, con la cual se busca que sí los diputados se van como independientes o deciden sumarse a otro partido político, esto no afecte un Acuerdo Político que fue emanado de la votación de los ciudadanos”.

“De esta forma se podría evitar crear una mayoría artificial, y así no podrán obstaculizar todo lo que se está presentando en el Congreso, los temas relevantes y de interés que propusimos sobre inseguridad, generación de empleos e incentivos que se tengan que dar para aperturar más negocios”.

“Al proponer esta Ley es casi probable que impidan dejar pasarlo, pero sin embargo continuarán dando la lucha, para que Tabasco avance y no sigan cometiéndose las malas prácticas”.

“Por ello ahora más que nunca es necesario que los legisladores transparentes sus bienes para conocer cómo y de donde los obtuvieron”.

Indicó que “por supuesto que estos compañeros quienes anunciaron su salida de sus partidos, es evidente que también traicionaron a aquellos ciudadanos que votaron por ellos, y ahora se quieren llevar estos votos que no les corresponden a la nueva fracción, esa es la incongruencia que debe erradicar”.