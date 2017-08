Programas sociales están protegidos

Enfatizó la funcionaria, que los programas continuarán, ya que estos apoyos no se pueden detener por los tiempos electorales

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Neyda García Martínez, estableció que esta dependencia estará blindada para las cuestiones electorales, y ni un peso, absolutamente ni un peso, se desviará para cuestiones políticas electorales.

En entrevista con los medios de comunicación a su llegada al aniversario de la Secretaría de Desarrollo Social, la funcionaria estatal dijo que sería decisión propia de Nidia Naranjo, determine si dejará o no el cargo al frente del programa Corazón Amigo, pero que ello no puede revelar nada, y será una decisión personal.

“Pero que de oficializarse esto, no debe pasar nada; las programas tienen que seguir de manera normal”. Manifestó que la Secretaría de Desarrollo Social tabasqueña, seguirá trabajando de manera normal y que este programa no se detiene, aunado a que “ello no tiene nada que ver”.

Al cuestionar la sobre el blindaje que tendrá esta dependencia para los próximos comicios, dijo que ya está especificado en la ley y que existe la disposición de cada uno de los que trabajan en esta dependencia de evitar que los programas de desarrollo social se vayan destinados a un partido político en específico o que vayan para cuestiones políticas electorales.

“Por supuesto que no, les puedo asegurar que el gobierno de Arturo Núñez Jiménez no lo va a permitir, evidentemente se tienen acciones que están dentro de la ley y que ni un peso de esta dependencia será destinada para otras cuestiones, a todas van a llegar a los programas que tienen que estar establecidos y se van el hogar en beneficio de los tabasqueños”.