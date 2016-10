Programa de Reactivación Económica, que firmó el presidente Peña Nieto, sí está aterrizando en Tabasco: Federico Madrazo

Madrazo Rojas afirmó que el partido a su cargo, está vigilando la llegada de recursos y la aplicación de los mismos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el dirigente en Tabasco del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Federico Madrazo Rojas, que sí están llegando los recursos del programa de Reactivación Económica del gobierno Federal a Tabasco, destacó que lo que se requiere es una mayor información para conocer cuáles son las acciones que se han concretado, al dejar en claro que como representante popular y como dirigente, “nunca le vamos a apostar a que le vaya mal al gobierno, porque evidentemente no le irá bien a Tabasco”.

En una reunión que sostuvo con integrante de la Asociación Tabasqueña de Periodista (ATP) que preside la periodista Gloria Karina López de Dios, él también coordinador de la bancada del Verde Ecologista en el congreso local, mencionó que este partido le apuesta directamente, que en el 2018 a obtener un mínimo del 14 por ciento de la votación local, y con ello, pues tener presencia en los 17 municipios, además de ganar presidencias municipales y diputaciones locales.

En una amena plática que sostuvo con los representantes de los medios de comunicación de la ATP, el diputado dejo en claro que el Programa de Reactivación Económica, que firmó el presidente de la República Enrique Peña Nieto, sí está aterrizando en Tabasco, y dio un ejemplo:

“La empresa productiva Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía una deuda de 21 mil millones de pesos con proveedores con domicilio fiscal en Tabasco y Campeche; y que hasta el momento ya se pagaron 18 mil 500 millones de pesos, y que antes de finalizar el año, se prevé que se cumpla al 100 por ciento del pago de estas deudas con comercios asentados en estas dos entidades”.

Indicó que ellos son evidentes que el programa de reactivación económica así como otras acciones en donde han venido funcionarios federales, indica que poco a poco se está logrando esta meta y sobre todo, que con ello se está cumpliendo con esta situación.

Por otra parte, dijo que él no es enemigo del gobierno, que no le apuesta a que le vaya mal al gobernador para que le vaya bien a otros, ya que evidentemente “el verde ecologista busca que le vaya bien a Tabasco y por ende, le tiene que ir a todos bien”

En cuestiones políticas

Dijo que el PVEM le apuesta a obtener por lo mínimo, el 14 por ciento del voto para el 2018 y ello ganar presidencia municipales y diputaciones locales, además de la gubernatura del Estado Tabasco, en donde dijo que buscará ser el candidato a esta posición, y que posteriormente cuando se lanza la convocatoria, que tiene que ser aproximadamente en diciembre del 2017, se sabrá quiénes pueden sumarse a esta situación.

Dijo además que no están descartadas alianzas con absolutamente nadie, es decir hasta con partidos de la izquierda, pero será una decisión de ellos si quieren.

De la paridad de género

Dijo que la apuesta a que se concrete, que no esté en contra del dictamen que emitirá el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y que iniciarán en fecha próxima un programa de capacitación a las mujeres para que en su momento, tengan las expectativas las féminas para obtener los cargos de elección popular, pero donde realmente puedan ganar.