Prisión a saqueadores

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El titular de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Rosario Torres junto al grupo de Coordinación de Seguridad Tabasco, manifestaron que solicitarán al menos 7 años de prisión para los responsables señalados por el delito de robo en pandilla, bajo el supuesto de manifestación por el alza de la gasolina, ello en el municipio de Macuspana y Centro.

En rueda de prensa, el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, informó que toda la noche se estuvo trabajando con la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), en comunicación con las autoridades federales, “pues lo que sucedió en Macuspana llegó el momento que estaba incontrolable, pero afortunadamente las autoridades lograron controlar”.

Indicó que las consecuencias no fueron tan graves a pesar de la participación de más de mil personas, “pero se está investigando los hechos porque nada se da por espontaneidad, todo eso se está trabajando”.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Jorge Aguirre Carbajal, detalló que estos hechos iniciaron en el municipio de Centro en la tienda Electra ayer por la noche, donde más de 20 personas se encontraban en el lugar, y la FRIM aseguró a dos sujetos con motocicletas y celulares.

Posteriormente en Macuspana se registraron saqueos en la tienda Chedraui, donde la FRIM logró contener esa movilización y lo único que ocasionaron fueron una bodega de la empresa donde había juguetes no sustrajeron nada pero sí dañaron en el exterior.

Luego casi a media noche se registraron otras movilizaciones donde diversos grupos lograron ocasionar daños y saqueos a dos Oxxo, así mismo saquearon un Súper Sánchez, un Súper Che, Famsa y la tienda Del Sol, estas dos últimas sufrieron daños y saqueos de 7 motocicletas.

Los detenidos fueron puestos a disposición del ministerio público en la capital del estado, en virtud del riesgo que se tendría si lo atendiera el centro de procuración de justicia de Macuspana.

Reconoció esta tarde siguen las movilizaciones en Macuspana pero ya están preparado para actuar, donde al parecer hay personas aglomeradas que tratan de dañar y saquear la tienda.

Informó que en Cárdenas se generó una movilización ciudadana donde se manifestaron frente a la tienda Chedraui pero no se registró daño ni saqueo.

De los detenidos

El Fiscal General del Estado Fernando Valenzuela Pernas, reitero que estos actos vandálicos en pandillas donde se lograron detener 17 personas en total 15 en Macuspana y 2 en Centro, “y por cada uno de ellos el fiscal del ministerio público va a solicitar no menos de 6 a 7 años de prisión”.

Rosario Torres, lamentó que la mayoría de los detenidos son jóvenes, con edades de 17 a 25, “significa que la participación de personas jóvenes en eventos delictivos ya se ha vuelto muy común en el Estado, y el gobernador ha puesto medidas de prevención del delito de una forma intensa y difusión en el Estado y de los cuales solicitamos la ayuda de los medios donde se les pueda expresar que la libre manifestación son garantías que garantiza nuestras leyes, pero la realización de actos vandálicos, sí serán castigados severamente”.