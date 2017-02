Priistas, libres de ir con AMLO: Herrera

La secretaria general de la dirigencia local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputada Gloria Herrera, dijo que no son nadie para estar cuidando a sus militantes si acuden o no admite este domingo al mitin de Andrés Manuel López Obrador, donde dijo que existe la libertad, pero que evidentemente estaría violentando los estatutos de este partido político.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al ser entrevistada por los medios de comunicación, la representante popular negó tajantemente que el Revolucionario Institucional pretenda “boicotear” el evento del tabasqueño López Obrador este domingo en Plaza de la Revolución, ya que evidentemente es un personaje de izquierda y que tiene la libertad de realizar este tipo de actividades.

Se le cuestionó que sino piensan que van a salir priistas y convertirse a morenista, a lo cual señaló que es una decisión personal, en el “partido evidentemente no sobra nadie pero tampoco falta alguien”, por lo cual quien quiere estar en este partido político es bienvenido, y si no, pues adelante.

Señaló que es una decisión personal, en el PRI evidentemente no sobra nadie pero tampoco falta, además confirmó la priista que no son absolutamente nadie para estar vigilando que militante acude o no a este acuerdo por unidad que firmará Andrés Manuel López Obrador con diversos actores políticos este domingo, ya que dijo que cada quien está grandecito se sabe qué es lo que quiere.

Y lo catálogo que esto sería una falta de compromiso hacia su organismo político, por lo cual mencionó que aquellos que acudan saben perfectamente que es lo que están haciendo y que en su momento estaría violentando los estatutos, por lo cual se tomarán decisiones posteriores o que alguien en especial solicitará su expulsión.