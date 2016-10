PRI, sin posibilidades en Tabasco: Castillo

El dirigente estatal del PAN, considera difícil que el tricolor recupere la gubernatura, a pesar de los dichos del dirigente Enrique Ochoa Reza

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Castillo Ramírez, desestimó los amagos del Revolucionario Institucional (PRI) de que recuperará el gobierno de Tabasco en el 2018, para lo cual designará a un delegado especial que se encargue de la reorganización del tricolor

“Estamos en manos hoy de una política (federal) proveniente precisamente del PRI que la gente ya no aguanta y por supuesto los tabasqueños no se creen el discurso”, apuntó el panista.

El actual gobierno federal priista es el que está proponiendo una reducción presupuestal de 239 mil millones de pesos para 2017, lo que golpeará diversos sectores sociales y productivos.

Además, se le ha acusado de corrupción (asunto de la Casa Blanca por ejemplo), de poco crecimiento económico y de la inseguridad en todo el país.

En Tabasco no se culminan las obras viales prometidas y las tarifas de luz han aumentado.

El líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, anunció el pasado sábado un trabajo de reorganización para que el PRI recupere el poder estatal en el 2018, pues actualmente Tabasco es gobernado por el PRD.

Castillo Ramírez manifestó que si hay un partido que va a salir perdiendo la elección estatal como a nivel nacional es el PRI, ya que aseguró que la gente está cansada, hay un hartazgo de sus gobiernos y eso se ve claramente en la propia sociedad.

“El dirigente (Ochoa Reza) puede decir lo que quiera, me parece que hay un partido que le ha demostrado a la sociedad, a Tabasco y a México que no sabe gobernar, lo único que sabe es atracar los recursos públicos”, increpó.