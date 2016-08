PRI nos tiene abandonados

Agradeció el reconocimiento hecho por Adán Augusto a su labor, y refrendó su compromiso con las acciones del partido

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al dejar en claro el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Máximo Moscoso Pintado que sigue dentro de las filas del Revolucionario Institucional y que agradece los comentarios del dirigente de Morena, Adán López sobre su trabajo, destacó que se encuentra “preocupado, porque mi partido nos tiene a todos abandonados”.

En entrevista, el militante priista Máximo Moscoso Pintado, reitera que todavía no se va del PRI, en donde agradeció al presidente del partido político Morena, Adán Augusto López Hernández haya reconocido su trayectoria y lo considere con las puertas abiertas para añadirse a su partido de izquierda.

“Por supuesto que me congratula mucho el concepto de mi amigo Adán Augusto López, nadie, ni de mi partido había hecho esos comentarios de mi labor; tenemos años de ser amigos de conocernos y ciertamente muchos años de ser funcionario público y para mí es un honor que un dirigente de un partido distinto al mío haga esos reconocimiento”.

Y que también diga que están las puertas abiertas de un partido como Morena, que es importante, “para mi representa la ilusión o de llegar a pensar que en algún momento, acusar de recibido esa invitación”.

El priista Moscoso Pintado agrego “lo más importante no es la invitación sino los conceptos de un hombre político completo aquí en la entidad, quien ha venido luchando desde hace muchísimos años con los tabasqueños desde la oposición, quienes al final del día lograron ganar, quitarnos el poder, él es uno de los caudillos y líderes que han podido encabezados por Andrés Manuel López Obrador y otros perredistas importantes quitarnos el poder a los del PRI”.

Y por ello “hoy nos encontramos en la oposición, en tercer lugar, en segundo lugar, de acuerdo a la elección del 2012; y Adán López Hernández es uno de esos guerreros que pudieron llevar a cabo a esa empresa de sacar al PRI de la Quinta Grijalva”.