PRI, herido de muerte

Gloria K. López

Rumbo Nuevo

El PRI está herido de muerte. Pero si quien dar la pelea en 2018, tienen que elegir bien a sus candidatos. Si se equivoca la dirigencia, perdemos. El PRI no puede volver a cometer los mismos errores. La gente no quiere alguien que venga impuesto, que venga a dividir al partido. Los ciudadanos quieren a alguien con un perfil más ciudadano, que conozca sus problemas y necesidades, afirmó Ady García López.

Si el dirigente del partido se fuera a caminar tres semanas, escucharía a los ciudadanos quienes pueden ser los candidatos idóneos para gobernador, alcaldías, diputaciones. El pulso, aseguró, está en la gente.

No es posible que ya hay partidos que ya están caminando con sus candidatos y nos estamos quedando rezagados. Morena, por ejemplo, ya están activos desde hace más de un año. El PRI ya debería ya tener sus cuadros. Si yo fuera la dirigente del partido, le diría a la gente que caminara desde hace un año, para tener candidatos competitivos y con arraigo con la gente.

Sin embargo, afirmó García López que ya la gente está cansada, decepcionada, no quiere ver las mismas caras de siempre.

La reforma del PRI al abrirse a la sociedad tiene sus pros y sus contras. Ya la gente no quiere más de los mismos, pero también se puede manejar de otras formas que las candidaturas sean para los amigos, para aquellos que no tienen militancia.

La ex diputada federal, reafirmó que hay que dignificar la política y cumplirle las promesas a la ciudadanía para que haya confianza, porque es lo que les hace falta a los partidos políticos y no se siga permitiendo imponer candidatos.

Ella dijo sentirse inconforme por la forma en que la mayoría de las personas que se dedican a la política la usan para sus fines personales y saciar sus propios intereses y dejan a un lado a quienes lo llevan a ser figuras públicas.

Destacó que a raíz de esa reflexión, es que ha decidido reaparecer en la vida pública de Tabasco con más ganas para recomponer el significado de la política y lo que se debe hacer con ella, por ello es que para las elecciones de 2018 quiere estar en las boletas electorales para ser votada.

García López recordó que en 2015 quiso ser candidata a Diputada Federal por el Distrito 6, y ahora al ver que tiene capacidades y siente que es competitiva, desea estar nuevamente en la palestra pública del estado para ser candidata a algún cargo de elección popular.

“Hoy con números en las manos, con números fríos totalmente, sí puedo competir por la Gubernatura porque estoy en una etapa de competencia de acuerdo a los números que tengo de las dos encuestadoras que me hicieron: Roy Campos de Mitofsky y De las Heras Demotecnia”, sostuvo.

Resaltó que en cuestiones de seguridad no todo se le puede dejar al Gobierno sino que debe haber participación de la ciudadanía para que con ese trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía, se puede combatir la inseguridad.

“En cuestiones de inseguridad, la gente tiene que participar, tiene que denunciar, obviamente no le tenemos confianza a los órganos de impartición de justicia, pero tenemos que aprender a tener la cultura de la denuncia”, indicó.

Propuso que lo que se tiene que hacer es mejorar el sueldo de los ministerios públicos y de los policías para que de esa forma no se corrompan y pueda haber confianza en la ciudadanía y denuncie los delitos.

Reveló que tiene proyectos de promover la inversión en Tabasco como atraer a la industria automotriz, empresas aeronáuticas, agroindustrias que vengan a generar empleo pero que sean bien remunerados.

Por otro lado, subrayó que Tabasco tiene una gran reserva petrolera y va a haber muchos recursos, pero lamentablemente no se quedarán aquí, sino que la oportunidad de que Tabasco sea estado petrolero, va a dar oportunidad de que hayan empleos y para ello hay que estar bien preparados.

Recalcó que en el estado hay recurso humano muy preparado que puede ser competitivo, para no ser auxiliar sino titulares de áreas para que las empresas petroleras no se traigan a personal de otras partes del país ni mucho menos del mundo.

“Yo no hablo de proyectos, porque esos se quedan en los cajones, yo hablo de causas y mi causa es social, yo traigo a parte de todo esto que es como lo básico, el empleo y la seguridad es fundamental, así como la salud y la educación, son cuatro ejes, nada más”, agregó.

Subrayó que además sus causas son las mujeres, porque ha visto cómo ha trabajado con las mujeres maltratadas, porque siente que es un deber moral pero también un deber de género y no se puede abandonarlas.

Asimismo, García López considera que otro sector de la población que está desprotegido son las personas de la tercera edad, por ello en su proyecto son una prioridad así como impulsar una política de concientización para que las familias de los abuelitos no los abandonen y al contrario, los cuiden mucho.

“Hay una ley que los protege (a las personas de la tercera edad) pero es una ley que a nadie le importa, porque hay una obligación legal de mantenerlos, nadie puede escapar de esa legislación”, añadió.

Ady García resaltó que de acuerdo a las estimaciones demográficos, dentro de 10 a 20 años, México tendrá una tendencia al envejecimiento, es decir a que la mayor parte de la población será de la tercera edad, y para ello desde ahora se debe trabajar en la cultura de la concientización.

Para ello, en su proyecto de su aspiración a la Gubernatura, tiene contemplado construir estancias para las personas adultas mayores, donde puedan estar mientras los hijos o nietos trabajan, porque así se requerirán en los próximos años, pero serán lugares donde habrá calidez y amor en la atención que se les presten a estas personas.

Participación de las mujeres

Por otro lado, García López agregó que dentro de la misma sociedad civil hay mujeres valiosas y talentosas ya que la mujer en todo momento ha jugado un papel central, sobre todo en el ámbito familiar como madres de familias, amas de casa y a veces como madre y padre de familia a la vez.

Agregó que hoy los derechos están más vigentes, actualizados, eso les da una posibilidad más amplia para poder incidir en las políticas públicas del país, y habla de política porque ya pueden incidir en la política, pues antes era nada más de hombre

“Esa oportunidad, hoy más que nunca les corresponde tomar ese rol y hacerlo con mucha seriedad, porque nosotros seremos el ejemplo de las mujeres que vienen atrás”, indicó.

Y es que rumbo al 2018, consideró que debe haber una paridad real, y en caso contrario se tendrá que alzar muy fuerte la voz, “y que no vayan ni las primas, ni las cuñadas, las esposas, ni las novias, ni las amantes”.

Agregó que es fundamental que para los nuevos retos debe haber de por medio la preparación y el perfil de las mujeres, que les permita además ser protagonistas en los Invitó a las mujeres que aspiran a algún cargo a prepararse, e indicó que tienen la capacidad de proponer para resolver los problemas sociales, políticos, “tenemos mano dura y mano blanda, tenemos capacidad para comprender el núcleo familiar y que de ahí viene todo”, añadió.

No obstante, García López reconoció que existe resistencia para darles participación a las mujeres, sobre todo en los partidos políticos, que es a donde más se da, y es donde más misoginia existe.

Subrayó que están listas para estos desafíos, y no solo quienes están en los partidos políticos, sino que hay que mirar hacia afuera, a la sociedad civil, que se mire a las empresarias a las profesionistas, a las contadoras; hay mujeres muy talentosas, dijo.

Recalcó que las mujeres darán la lucha para dejar atrás esa cultura machista, y demostrar junto al hombre que son iguales en género, en capacidades y a la mujer la caracteriza ese instinto de conservación.

Apoyo de su familia

Dijo tener el total apoyo de su familia para los proyectos que ella emprende, sea aquí en Tabasco en la capital del país o en cualquier de México y del mundo, pues su esposo e hijos han respaldado las decisiones que ha tenido que tomar y que han sido para bien de ella misma.

Admite ser un personaje polémico “porque digo las cosas de frente, no soy una política tradicional, para nada, soy una política totalmente atípica, es mas no me quiero decir política, soy una ciudadana atípica que quiere participar en la política para aprender a hacer política de la buena, para enseñar a hacer política también”.

Aclaró que ella toma muy en serio su aspiración por la candidatura a la gubernatura, aunque exista un grupo político de su partido no lo quiera entender y le rechace, pero son los menos.

Subrayó que ese grupo tal vez no la quieran tomar en cuenta por el solo hecho de ser una mujer diferente.

“Porque no ando de arrastrada con ellos, y porque no ando lisonjeando a nadie, y porque he sido bastante libre en esto de buscar esta candidatura, y desde la anterior, sin andar buscando grupos políticos, yo no soy de grupos políticos, no me gusta”, aseveró.

La también empresaria confirmó su proyecto a la gubernatura de Tabasco, es una mujer nacida, crecida y formada en su Estado, estrecha manos desde hace meses con miras a una auténtica reinvención de la política en Tabasco. Madre de familia, esposa y activista, es una mujer que sabe hacer política desde la ciudadanía, como lo demostró el pasado mes de abril, al lanzar el llamado femenino.

En estos momentos en que el PRI hace su relevo con miras a la elección del próximo 2018, Ady García, una voz disonante, “incomoda”, que ha hecho su trabajo “pese a olvido y desdenes”, y ha figurado en recientes encuestas, compitiendo con políticos tradicionales y logrando ocupar lugares preferenciales, enarbola la bandera de la paridad de género y sentencia, “no vamos a permitir imposiciones”.

La ex diputada federal afirmó ayer que si su partido (el PRI) no la postula como candidata a un cargo de elección popular, ésta sería su última incursión en política y se retiraría a sus actividades empresariales, pero sin abandonar su filiación partidista.

“Yo creo que después de este gasto, porque se gasta, yo como empresaria más que nadie lo vive; yo creo que me regreso rápidamente a mi oficina y a mi empresa que la tengo un poquito abandonada”, expresó.