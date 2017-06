PRI dice NO a segunda vuelta

Afirman que no existe el tiempo suficiente para realizar los cambios necesarios que la normatividad requiere

Ciudad de México

Agencias

Dirigentes y legisladores del PRI rechazaron la posibilidad de impulsar la segunda vuelta en los comicios presidenciales del 2018, como propuso Ricardo Anaya, líder nacional del PAN.

Los priistas advirtieron que no hay tiempo suficiente para realizar los cambios, que tendrían que ser avalados por las dos Cámaras del Congreso y más de la mitad de las legislaturas locales.

Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, refirió que la propia Carta Magna establece que las reformas en materia electoral deben promulgarse y publicarse 90 días antes de que arranque el proceso, programado para septiembre.

De acuerdo con el legislador, esa regla también aplica para modificaciones de carácter constitucional.

El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, propuso impulsar en el Congreso una reforma constitucional para dar vigencia a la segunda vuelta y garantizar una crisis de legitimidad ante la elección presidencial.

Cuestionado el respecto, el dirigente del Sector Popular del PRI, Arturo Zamora, consideró la reforma como una ‘puntada’ con la que el PAN pretende engañar a la opinión pública.

“Cada vez que el PAN pierde una elección pide una reforma, y creo que es una argucia para poner una cortina de humo frente a la derrota que acaban de sufrir los panistas”, afirmó.

“Anaya lanza esta propuesta porque trae una presión interna y una desesperación por posicionarse como aspirante presidencial”.

Zamora coincidió con el planteamiento del ex dirigente nacional del tricolor, Manlio Fabio Beltrones, sobre que se deben reglamentar los gobiernos de coalición.

“No hay condiciones a estas alturas para la segunda vuelta, pero sí la hay para que los gobiernos de coalición puedan tener una ley reglamentaria”, señaló.

“Si se piensa en la estabilidad del País, ya tenemos esa figura de los gobiernos de coalición que fue avalada por todas las fuerzas políticas”.

El vicecoordinador del PRI en la Cámara alta, Miguel Romo, se pronunció por analizar el tema de la segunda vuelta con cuidado y tiempo suficiente para el futuro, ya que los tiempos frente al 2018 son limitados.

La senadora priista Graciela Ortiz explicó que ante la importancia del tema, el Congreso no puede abordarlo con prisas.

En mayo pasado, tras las elecciones en Francia, senadores de todos los partidos dieron por muerta la posibilidad de aprobar y aplicar el mecanismo de la segunda vuelta en los comicios del próximo año.

La Cámara alta publicó un análisis en el que se indica que sería necesario aprobar una reforma antes del primero de junio, ya que cualquier cambio en materia electoral debe quedar votado y publicado por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral.

El presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, Luis Humberto Hernández, consideró que forzar la aprobación de la segunda vuelta en un periodo extraordinario de sesiones llevaría a pensar que se trata de un cambio “con dedicatoria” para influir en la sucesión presidencial.

“Aprobar esa reforma, a estas alturas, parecería algo con dedicatoria. Viene un choque de trenes para el próximo año y este elemento implicaría un desequilibrio. ¿Qué necesidad de hacerlo? Sería una locura. No hay condiciones ni conveniencia para hacerlo”, expresó.

Abiertos a la discusión

El priista Miguel Ángel Chico, secretario de la misma Comisión, manifestó que su partido está abierto a la discusión, aunque los tiempos y el estar inmersos en las elecciones en cuatro estados este 2017 dificultan la posibilidad de aprobar la reforma.

“En política todo puede pasar, pero por los tiempos y las elecciones, se ve difícil”, aseveró.

Entrevistado en esa misma fecha, Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado, reconoció que sería muy complejo lograr la reforma a tiempo para que pueda estrenarse en 2018.

“Es un tema de nuestra agenda, pero es muy complicado (que pueda aprobarse a tiempo). El PRI no tiene interés y la izquierda no tiene rumbo”, manifestó.