Presupuesto para los partidos políticos es legal: Arturo Núñez

Destaca el gobernador que es necesario revisar la fórmula para designar los recursos, y adaptarla a la realidad que actualmente se vive en nuestro país

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al establecer que esta administración está en tiempo y forma en la entrega de las ministraciones económicas al organismo electoral y que no se presentaran problemas, el mandatario estatal Arturo Núñez dijo que la cantidad de dinero para entregar a los partidos en los comicios federales “es una aplicación constitucional, pero no puede permanecer una fórmula al margen del contexto en que se va aplicar en la situación presupuestal y la crisis que se vive; sería bueno analizarla”.

En entrevista con los medios, el mandatario mencionó que lo que realiza en INE en estos momentos está bajo los preceptos legales y constitucionales, pero sería bueno, que se pueda revisar estos mismos.

“Sí se considera mucho, hay que revisar la fórmula y plantearla en la base de datos”

¿Pero ante la crisis económica, es buena esta cantidad para los partidos?

“Seguramente será requerida en un justo en función de la cuestión de las finanzas; no puede permanecer una fórmula al margen del contexto en que se va aplicar en la situación presupuestal que se da”

¿En caso de Tabasco, está garantizado que los recursos lleguen a los órganos electorales?

“Si; por parte de Finanzas estos están atendidos y se está administrando el recurso cómo está presupuestado; mi gobierno

Regreso a clases normal

En torno al regreso a clases, el mandatario señaló que “en términos normales, una gran afluencia de estudiantes, de niños y adolescentes; se cumplió previamente con una logística muy precisa para el reparto de más de 3 millones de ejemplares del libro de texto gratuito y todos los elementos”.

¿Cuál es el reto?

“Lograr que no haya mucha deserción, y por qué, hay razón económica, muchas veces los niños adolescentes se ven obligados a abandonar sus estudios, por eso el programa de becas tan amplio que financia la federación y el Estado”

Se anuncia recortes para el próximo año, ¿se verá afectada la educación?

“El secretario de planeación y finanzas fue citado a México por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para darles un preliminar de la situación en materia presupuestal para el próximo año; me detallara cuáles fueron los anuncios, pero hay que esperar”.