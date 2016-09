Presupuesto no tiene distingo social: Segob

La delegada en Tabasco de la Secretaría de Gobernación (Segob) Liliana Díaz Figueroa dejó en claro, que “en cuestiones de presupuestos, en cuestiones sociales, hay que estar trabajando juntos, ello sin importar el partido político”, al destacar que “muchos tenemos todo evidentemente afinidad política y algunos intereses muy particulares, pero en la cuestión del ejercicio público, debemos ser muy responsables todos, ello sin ver colores, los problemas nos ataca a todos, sin importar partidos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista, la funcionaria federal se le cuestionó acerca de los señalamientos del coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manuel Andrade de que, los diputados federales tabasqueños emanados de estas siglas no deben trabajar junto al gobierno porque denuncio que los “golpean”, Díaz Figueroa dijo tajantemente “que se trabaja a favor de Tabasco”.

Trabajar para mejorar percepción

Por otra parte, Liliana Díaz destacó que “en torno a la percepción de inseguridad, no quisiera que no quisiera hacer un pronunciamiento a título personal. Lo cierto, es que la medición que hace el Inegi, obedece a sus políticas administrativas que ellos articulan de manera profesional”.

Indicó que en “lo particular, siempre he dicho que la percepción no es un reflejo exacto de los índices delictivos, porque podemos tener muy alta percepción, y tener medianos índices delictivos; ello obedece mucho al tipo de población, qué tipo son y la forma de la la población”.