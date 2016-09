Presume su primer ultrasonido

La bella actriz Marjorie de Sousa decidió darles un hermoso regalo a sus fans por todas las muestras de cariño

Ciudad de México

Agencias

La actriz continúa compartiendo su embarazo a través de las redes sociales con fotos cada vez más conmovedoras.

La actriz Marjorie de Sousa compartió a través de Instagram una ecografía de su bebé.

De Sousa escribió al pie de foto la letra de un tema de Carlos Rivera: “Si te encontré o si me encontraste tú, qué es lo que hice que no lo puedo creer, podría jurar que es cosa de Dios”.

Hace unas semanas, ella y su pareja Julián Gil revelaron que estaban esperando un bebé juntos y también compartieron románticas fotografías de un viaje que realizaron Teotihuacán.

Marjorie de Sousa no dudó en llamar ‘nuestro milagro’ a su pequeño bebé y es que tras 5 años de estar separada de Julián Gil, volvieron a unirse de la manera más romántica para formar una familia inesperadamente.