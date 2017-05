Préstamos serán revisados detenidamente: PT

El coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el congreso local, Martín Palacios, dijo que los préstamos que están solicitando en estos momentos algunos alcaldes, “se tienen que revisar con lupa”, ya que dijo que “no queremos pensar que traten de desviarlo para cuestiones electorales, ello ante la elección del 2018”, por lo cual de entrada tienen que definirlo, estructurarlo a la perfección.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En su tradicional rueda de prensa, él también coordinador del Partido del Trabajo en Tabasco, dejó en claro que de entrada, si los préstamos que están solicitando los municipio de Cárdenas y Centro para cuestión de seguridad y luminaria –respectivamente- son ciertos, “se tienen que revisar minuciosamente y en estos momentos, no puedo dar un voto a favor o en contra”.

Indicó que este organismo político “analizara con detalle; vamos a suponer que se van a utilizar para la seguridad en Cárdenas y para luminarias en Centro, deben los alcaldes de entregar los detalles técnicos presupuestales, entre otras cuestiones para poder certificar que realmente van para estos acciones y si es cierto, pero en este momento no puedo decir si se aprobara o no”.

Pero dijo que ante la proximidad del año electoral, “hay un refrán que dice coloquialmente piensa mal y acertarás, y pueden ser utilizado para cuestiones políticas electorales”, por ello de entrada “decimos que no debe autorizarse empréstitos en estos tiempos, ya que evidentemente pueden desviarse para otra cuestión, que no están estipulados”.

Martín Palacios dijo que espera por parte de las comunas de Centro y Cárdenas -ya que es integrante de la comisión de Hacienda del Congreso local- detalles personalizados con la finalidad de poder establecer su voto a favor o en contra.

Pero dijo que no hay que dejar atrás la “sospecha de que pueden ser utilizados para cuestiones electorales”.