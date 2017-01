Presidente 45. Primero EEUU: Donald Trump

Vamos a enfrentar desafíos, calamidades: pero vamos a hacer el trabajo. A partir de este día va a ser sólo primero Estados Unidos. Cada decisión sobre comercio, impuestos e inmigración, asuntos extranjeros, se tomará para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, para defender a nuestras fronteras, dijo Donald Trump, tras tomar protesta como el 45º presidente de los Estados Unidos.

Washington, EEUU

Agencias

Nadie puede decir que el discurso de posesión de Donald Trump fue enteramente sorprendente. En realidad, en sus 1.400 palabras puede haber encapsulado bien tanto los anhelos de sus seguidores como los temores de sus críticos.

Nadie esperaba un discurso poético como el de la posesión de John F. Kennedy, aquel que inmortalizó la frase de “no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”.

Los que votaron por Trump querían una invocación al cambio, sin adornos ni arandelas. De rechazo y de furia contra la clase dirigente. Y de nacionalismo agresivo.

Y eso fue lo que presentó el discurso del nuevo mandatario, quien aseguró que de ahora en adelante, el mundo entero tendrá que aceptar que es “Estados Unidos primero”.

Por su parte, los críticos del nuevo ocupante de la Casa Blanca llevaban tiempo advirtiendo que Trump no cambiaría con la investidura presidencial. Que rompería la tradición que indica que en los primeros días de su mandato, y en particular en el hito simbólico de su discurso de posesión, el presidente estadounidense siempre envía un mensaje de unión y armonía.

Fiel a su estilo

Pero ese no fue nunca el estilo de Trump en la campaña y tampoco lo fue en las gradas del Capitolio este viernes.

En cambio, el nuevo ocupante de la Casa Blanca incitó a la furia popular contra los anteriores dirigentes del país, diciendo que la minoría gobernante en Washington no compartía ni las victorias ni las dificultades del estadounidense común y corriente.

Donald Trump habló de atacar a las elites. Los describió casi que como invasores extranjeros, a punto de ser expulsados de la capital por el victorioso movimiento encabezado por Trump.

El mandatario habló de fortalecer fronteras, no de tender puentes. De proteger mercados y resistir amenazas extranjeras, no tanto de buscar nuevas alianzas.

Y, también, señalaron sus críticos, presuntuosa para alguien que no consiguió llenar con sus seguidores el Mall, la alameda ceremonial junto al Capitolio, en donde la imagen de televisión revelaba grandes extensiones de prado vacías en los momentos en que ocurría la transmisión de mando.

De regreso al Twitter

Minutos después de la toma de posesión, estaba de regreso en Twitter, anunciándole a sus 20.6 millones de seguidores en redes sociales lo mismo que dijo, en vivo, momentos antes: “El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser el gobernante de esta nación”.

La familia presidencial ya ocupa la Casa Blanca Y eso, en realidad, era lo que muchos de los casi 63 millones de estadounidenses que votaron por él querían oír.

Que habían dado al traste con la realidad política anterior del país y que ahora gobierna un hombre con el que se sienten identificados en particular los integrantes de la clase trabajadora blanca.

Para enviar estos primeros tuits como comandante en jefe, Trump ni se molestó en usar la cuenta oficial de Twitter de la presidencia @POTUS.

Siguió enviando los tuits desde su cuenta privada, la misma que ayudó a amplificar su mensaje hasta llevarlo al poder.

El muro va

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue comprometido con la construcción de un muro fronterizo para impedir la inmigración ilegal, dijo su gobierno.

La Casa Blanca emitió un comunicado en su página web en el que aseguró: “Nuestro país necesita más fuerzas de seguridad, más compromiso comunitario y políticas más efectivas”.

La atmósfera antipolicía está mal. El gobierno de Trump le pondrá fin” a esta situación, añadió.

Asimismo, el magnate prometió eliminación del Plan de Acción Climática y otras iniciativas medioambientales del ex presidente Barack Obama, indica el portal de la Casa Blanca.

El presidente Trump está comprometido con la eliminación de políticas dañinas e innecesarias como el Plan de Acción Climática y el dictamen sobre Aguas de Estados Unidos. Levantar estas restricciones ayudará mucho a los trabajadores estadounidenses, permitiendo subir los salarios en más de 30 mil millones de dólares en los próximos siete años”, dijo el sitio web.

El plan climático de Obama propuso recortes a las emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos, en parte preservando bosques y animando el aumento del uso de combustibles renovables más limpios.

Asimismo, la Casa Blanca informó que Trump planea desarrollar un sistema de defensa de misiles de última generación para proteger a Estados Unidos de posibles ataques de países como Irán y Corea del Norte.

Diferencias de opiniones

Donald Trump habló apenas 16 minutos en su discurso inaugural. Pero las reacciones a su discurso, muchas de ellas, de indignación e incredulidad, reflejan que, lejos de apaciguar la polarización social, parece haberla intensificado.

“No entiendo cómo puede hablar de “carnicería” de la clase política contra la sociedad. Este hombre quiere enemistar a todo el mundo”, saltó Ronald Jones, de la Universidad de Nueva York.

Hubo notables reacciones al discurso, al que se tildó de “nacionalista y populista” con una “visión del país” en una situación que, de acuerdo con Trump, sólo él puede salvarlo.

Las frases que más resonaron fueron aquellas en las que pareció echar abajo todo lo anterior -“hoy toma el poder el pueblo”- y el consecuente repudio a la clase política, a la que necesitará para llevar adelante su agenda.

“Es un discurso divisivo, muy parecido al que pronunció en la Convención Republicana. Un discurso oscuro, triste, que describe a un Estados Unidos animado por la revancha”, dijo Rick Wilson, un analista republicano.

Newt Gingrich, el ex líder de la Cámara de Representantes, no estaba sorprendido. Cuando se le preguntó cómo imaginaba que sería recibido el discurso contestó “con horror”.

“Creo que es el discurso más radical y divisorio que he escuchado en una inauguración”, sostuvo Jake Tapper, analista político de la cadena CNN.

Los demócratas cayeron en picada y mostraron su decepción por el tono de la inauguración.

Inicia su trabajo como presidente

Poco después de tomar posesión como el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump se dirigió al Capitolio para una ceremonia en la que firmó varias órdenes ejecutivas.

Según el nuevo encargado de prensa para la Casa Blanca, Sean Spicer, los documentos que firmó incluyen un permiso para que James Mattis, general retirado, pueda asumir el cargo de secretario de Defensa si es confirmado. Usualmente es necesario que el encargado de la cartera haya estado fuera de las Fuerzas Armadas por siete años y Mattis se retiró hace tres. Trump también firmó otras órdenes avalando nominaciones para diversos cargos, como embajadores, que deben ser confirmados por el senado.

Otro de los documentos es la proclamación de un Día Nacional de Patriotismo, según Spicer.