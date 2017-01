Presenta Arturo Núñez Jiménez Plan de Austeridad 2017

Con 11 medidas para disminuir gastos en el gobierno que llegarán a 633 millones de pesos en este año, el mandatario estatal Arturo Núñez presentó el programa de austeridad, en donde dejó en claro que no habrá despido de trabajadores y que en esta administración no se han incrementado los salarios, por lo cual exhortó, en su propia autonomía a los poderes Judicial y Legislativo a que asuman medidas pertinentes para paliar los incrementos a los combustibles.

En un evento en donde estuvo acompañado del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Amet Ramos Troconis; del secretario de Administración, Bertín Miranda Villalobos; del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres y del titular de Comunicación Social, Francisco Peralta, firmó el decreto el cual saldrá publicado este sábado en el Diario Oficial del Estado y entrará en vigencia a partir de este lunes.

Durante su intervención, el gobernador Arturo Núñez destacó que se tendrá un ahorro estimado de 600 millones 333 mil pesos, se firmó el Acuerdo de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Financiera del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2017, el cual contempla once medidas.

“A partir de la situación que vive el país, en Tabasco en lo particular derivado del incremento de los precios energéticos como gasolina, diésel, electricidad y gas, se ha hecho conveniente a partir de una iniciativa, emprendida por el gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, acciones para amortiguar este impacto”.

Por lo cual, se hizo el exhorto a los gobiernos de las entidades federativas para que, en un ámbito de competencias, hicieran el esfuerzo para asimilar de una parte, el impacto que “nuestras propias finanzas tienen con el incremento de los energéticos, y también contribuir a amortiguar el impacto que esto tiene en la economía de las familias de nuestros gobernados”.

El mandatario añadió que “también derivado de la reunión del trabajo que sostuvimos 22 gobernadores con el secretario de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, para ver las causas y las consecuencias que traería este anuncio, surgió de parte de algunos gobernadores muchas propuestas para los propósitos de solidarizarnos con nuestros gobernados”.

Por lo tanto “las medidas adoptadas por mi parte, refrendadas por los titulares de Planeación y Finanzas, de Administración, el secretario de Gobierno y la Contraloría, por el que se expiden las medidas de Austeridad, Racionalidad de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2017”.

Indicó que “básicamente el acuerdo que emití en marzo de 2013. Recién haciéndome cargo de la titularidad del poder Ejecutivo del estado, y ante las circunstancias de la forma cómo se recibió la administración, y particularmente las finanzas públicas, se emitió un decreto de austeridad que se ha venido refrendando y aplicando”.

Por ejemplo: “no hemos incrementados cuestiones salariales, no se han aumentado plaza de base para no afectar más el gasto corriente, de cual, en el gobierno de Tabasco hay voces que reclaman que deberían de ajustar el gasto público, particularmente en el gasto corriente y el gasto de la nómina, lo cual significaría despido de trabajadores; independientemente de reconocer que el de estado tiene cuestión importante que hay que hacer tarde o temprano, debo decirles que he considerado que las condiciones que vive hoy el estado, registró de que se ocupa el primer lugar en desempleo a nivel nacional de las 32 entidades federativas, sería francamente irresponsable de mi parte, mandar más gente al desempleo en este momento”.

“Pero en otros ámbitos en donde se tienen márgenes y en algunos estrechos, vamos a hacer esfuerzo para amarrarnos el cinturón, con el ánimo de que el gobierno de Tabasco absorba el incremento de los precios de los energéticos, y aumentar su presupuesto”.

Además que “haciendo un esfuerzo de racionalidad, las dependencias de la administración pública estatal se hagan cargo de asumir este incremento”.

Y en las reducciones que se tendrá en partidas presupuestales, vamos a canalizar fundamentalmente a la segunda área más sensible que se tienen hoy en Tabasco, qué es el desempleo. “El propósito es fomentar el empleo no haciendo más burocracia, sino apoyando con actividades diversas que hagan mención los secretarios y apoyando a los micros y pequeños empresarios con programa de empleo temporal, de tal manera que podamos contribuir a mitigar parcialmente la crisis que viven muchos de nuestros ciudadanos”.

“En tal sentido, esto buscamos para reducción del presupuesto que habremos de hacer y que entrara en vigor el próximo lunes”.

Y se hace una referencia, un exhorto a que los poderes el legislativo y judicial “con respeto a su independencia y a diversos órganos autónomos, para donde tratan de hacer lo propio en su ámbito de competencia, si su presupuesto lo permite también, de alguna manera, reducirlo”.