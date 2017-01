Preparan operativo “Mochila Segura”

Informó que tanto personal docente como de seguridad, trabajarán en conjunto, siempre respetando el derecho de los estudiantes en aula

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El titular de la Secretaría de Educación (SE) en Tabasco, Ángel Solís Carballo dejó en claro que se está capacitando a docentes y padres de familia para que realicen el operativo “Mochila Segura”, al establecer que “ello no significa que los elementos policiacos estén al interior de los planteles, estarán en las periferias, pero se busca coadyuvar para evitar situaciones como las de Monterrey”.

En entrevista posterior al evento en donde el gobierno estatal presentó el programa mochila segura, el funcionario estatal remarcó que las visitas a los planteles serán aleatorias y que “se respetaran los derechos humanos”.

El secretario de Educación Ángel Solís Carballo, detalló que este programa de “Mochila Segura”, escuela en línea segura, que este día empezaron con las capacitaciones a maestros, a supervisores escolares y padres de familia dentro de este operativo que se va a implementar, donde dijo que la capacitación está por parte de la gendarmería.

Y preciso que serán los maestros y padres de familia quienes lleven a cabo este operativo, y no así los elementos de seguridad pública o de la misma gendarmería.

“Para eso se está capacitando a los padres de familia y personal docente y administrativo de las escuelas”.

Precisó Ángel Solís Carballo, secretario de educación que este programa se va a implementar de manera aleatoria, al destacar que “ya empezamos a trabajar en el estado con la gendarmería, dando capacitaciones a supervisores escolares, a jefes de sector, lo más importante con padre de Familia, donde seguimos con reunión con este sector de la sociedad”.

“Significa que el tema de seguridad, no van a estar adentro de la escuela; no hay que confundir, estarán trabajando con nosotros de la mano en las escuelas para apoyar a los padres de familia, los docentes y a los niños y personal de los Derechos Humanos, es muy importante van a estar apoyando para concientizar de qué es un trabajo con mucha sensibilidad, que se tiene que hacer, no lo va hacer la policía, no la va a ser la gendarmería, lo van a hacer los propios padres de familia con los maestros de la escuela”.

“Ya estamos empezando de manera aleatoria; si nosotros avisamos, no funciona”.