Preparados para revisar cuentas

Al establecer que “los diputados ya no son chiquitos para obligarlos a ir a las revisiones físicas de las obras de las cuentas públicas”, el presidente de la Junta de Coordinación Política José Antonio de la Vega Asmitia estableció que “es una obligación profesional estar presentes”, al destacar que a mediados del presente mes “se inician las revisiones documentales de las cuentas”.

En entrevista con los medios al término del evento del aniversario del natalicio del prócer tabasqueño José María Pino Suárez, dejó en claro que no ha invitado a nadie de los nuevos representantes independientes a sumarse a la bancada perredista, al dejar en claro que “ellos tienen los mismos derechos y prerrogativas que los demás legisladores, ni más ni menos”.

“No me he reunido ni ha solicitado a ninguno de los diputados independientes que se sumen a su bancada, estos son bienvenidos si así lo desean”, estableció.

No pueden perder su curul

De igual forma, el coordinador de la bancada del sol azteca ante el Congreso, destacó que “por ley, nadie que tomó protesta como diputado puede perder su curul, solo si solicita licencia o renuncia, pero por cambiarse de bancada, eso es imposible”.

“Una vez que toman protesta y pasan a ser representantes ciudadanos, es muy difícil que un legislador pueda perder su curul, solamente que él decida separarse del cargo o pedir licencia”.

Inician revisión documental

“Será a más tardar la segunda quincena de septiembre cuando la Comisión Inspectora de Hacienda Primera arranque la etapa de revisión documental de las obras auditadas por el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), correspondientes a la Cuenta Pública 2015”, manifestó el diputado José Antonio De La Vega Asmitia.

Señaló que ya aprobaron su calendario de trabajo en la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, la cual calificará las cuentas de los tres Poderes y órganos autónomos, aunque el mismo es susceptible de modificaciones, abundó.

En ese sentido, José Antonio De La Vega Asmitia dijo que posterior a la revisión documental se llevará a cabo la etapa de supervisión física a las obras que fueron auditadas por el OSFE, y agregó que estos recorridos se aprobarán en el seno de las Comisiones Inspectoras de Hacienda.

Se trabajó en supervisiones

Sostuvo que por lo regular todos los diputados asisten a las supervisiones a los municipios, aunque en el caso de que haya alguien que no vaya, de todos modos cuenta con los documentos que les proporcionó el OSFE, donde se concentra toda la información sobre la obra en cuestión.

Señaló que debido a que no se alcanzan a auditar todas las obras, “cuando se recibe información adicional de parte de algún ciudadano o de la comunidad, se puede considerar como un elemento superviniente y auditarse aunque no se encuentre en la muestra”.