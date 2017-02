Prepara PRI expulsiones

Los priistas que firmaron el domingo el acuerdo por la unidad y el rescate de México al que convocó Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, estarán fuera del tricolor, adelantó la secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gloria Herrera.

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

Entre los priistas que firmaron el acuerdo, lo que se interpreta como apoyo a López Obrador para la presidencia de México, estuvieron los ex alcaldes de Centro, José Antonio Compañ Abreu, y Emiliano Zapata, Joaquín Cabrera Pujol, así como el ex diputado local, Francisco Javier Custodio Gómez.

Sin mencionar nombres, Herrera dijo que los que acudieron a firmar ya “no están” en el PRI.

Ahora corresponderá a la Comisión de Justicia Partidaria abrirles procedimientos de expulsión, agregó.

Manifestó que aquellos que acudieron al evento demostraron que “no tienen sentido de pertenencia”, y han usado a las siglas del PRI “para buscar su beneficio personal”.

Como en el tricolor ya no tienen opción se van a otros partidos, dijo.

Expresó que en el PRI tiene que haber disciplina, pues hay muchos que se han ido, en otros lados los patean y después vuelven y quieren mandar, lo que ya no se debe seguir permitiendo.