PAN, PRD, PRI y PVEM sí apoyaron aumento a las gasolinas: Adán Augusto López

Afirmó que Morena, buscará a través de periodo extraordinario o mediante un decreto, minimizar los efectos de estos incrementos

Al anunciar que el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador estará en Tabasco el próximo 19 de febrero, el dirigente de este partido en la entidad, Adán Augusto López Hernández, dejó en claro que siguen en la tesitura de no realizar marchas y movilizaciones en contra el gasolinazo, donde criticó que aquellos que lo aprobaron, como los diputados federales perredistas, andan buscando salir a la calle y con esta situación, evidentemente buscan resarcir el daño que ocasionaron.

En rueda de prensa, el senador con licencia López Hernández, ratificó que los actuales diputados federales perredistas tabasqueños Elio Bocanegra, Araceli Madrigal, Héctor Peralta Grappin, Oscar Ferrer Abalos y Candelario Pérez Alvarado, “sí aprobaron en lo general la Ley de la Reforma Energética y la Ley de Egresos”, y dijo que buscan bajo el pretexto de que derivado a que se reservaron el análisis de diversos artículos, y que evidentemente estos votaron en contra, quieren señalar que con esta situación del gasolinazo no son responsables. Es por ello, que Adán López Hernández mencionó que evidentemente, no participarán en ninguna marcha movilizaciones, y que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional no realizar algún tipo de situación contra esta medida adoptada por el Gobierno Federal, indicando que ellos mejor “buscamos otras opciones, como un periodo extraordinario sesiones o que a través de un decreto, se deroga la ley de egresos y con ello que el incremento a la gasolina se vaya paulatinamente, y no como ahora con un incremento del 20%”.

Destacó además, que el acuerdo firmado en la víspera por el Gobierno Federal, empresario y el sector obrero, “es más de lo mismo, pan con lo mismo”, y que evidentemente no funcionará en lo absoluta, ya que no hay metas precisas, no hay acciones a seguir y solamente por las buenas promesas no se logrará nada.

Por ello, dijo que aplaude la decisión de la dirigencia nacional de la Coparmex de no sumares a estas acciones, pues es evidente que solamente traerá beneficios a las clases pudientes y nunca a los más necesidad necesitados.

Dijo el líder estatal de Morena que en estos momentos, hay algunos que se están dando golpes de pecho y que gritan a los cuatro vientos que ellos no son los responsables, cuando el propio diputado federal Oscar Ferrer Abalos, en un punto de acuerdo aprobó la reforma energética y el gasolinazo, diciendo que esto es por el beneficio de la sociedad.

Indicó que se encuentra todo documentado y publicado en el Congreso de La Unión.

Anuncia visita de López Obrador

Ya por último, anuncio que el 19 de febrero estará en Tabasco en el municipio de Centro, su líder nacional Andrés Manuel López Obrador, con la intención de firmar un acuerdo con los ciudadanos tabasqueños, y ahí se unirán a morena militantes del PRI, PAN, PRD, Partido del trabajo, Movimiento Ciudadano en busca contar con un pacto social para ganar el 2018.