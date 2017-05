PRD listo para ganar en 2018. Aspirantes confían que habrá piso parejo: De la Vega Asmitia

El PRD es un partido fuerte, no porque gobierna la mayoría de municipios y porque tiene la mayoría en el Congreso y la mayoría de regidores, y gobierna el Ejecutivo, sino porque tiene una enorme responsabilidad frente a los ciudadanos que es la de rendir cuentas sobre la acción de gobierno, aseguró José Antonio de la Vega Asmitia Presidente de la Junta de Coordinación Política. Hay cinco aspirantes a gobernador y muchos a otros cargos en municipios. Consideró que el gobernador si le ha cumplido a los tabasqueños, tengo confianza en que este año van a mejorar muchas las cosas. A lo que aspiramos es a lo que ha expresado el gobernador: que haya reglas de convivencia, de piso parejo para todos los que quieran aspirar a ese cargo.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Cuando la prisa apremia, no toma el ascensor sino a zancadas sube los 56 peldaños con acceso a la oficina de la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso estatal, que siempre deja sin aliento a sus auxiliares. Sin embargo, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia toma tal ejercicio para recordar aquellos años cuando jugaba futbol portando la camiseta verdeamarela del club Venados en el Campo Uno de la Ciudad Deportiva. De paso prueba su salud y también la de sus colaboradores cercanos.

De tal suerte que muchas anécdotas con amigos de ese tiempo y de ahora, no escapan durante la entrevista que concede a Rumbo Nuevo el martes 9 durante una hora y 30 minutos. En esa narrativa, incluye todos los temas políticos de la actualidad empezando por señalar que la Legislatura 62 al Congreso estatal cumple con “responsabilidad” el mandato electoral de 2015. En esa tesitura, ataja las conjeturas de la oposición:

“Jamás el gobernador (Arturo Núñez Jiménez) ha hecho algún tipo de recomendación que pudiera interpretarse como una línea a los diputados del PRD. Hay comunicación institucional, respetuosa, de poder a poder. Y hay reuniones. Y, en mi caso particular, hay amistad con el gobernador; dialogamos de los problemas del estado, del congreso; hablamos de las leyes y eso enriquece, la visión del gobierno y la de los legisladores sobre lo que pasa en el gobierno”.

También habla del 28 aniversario del PRD:

En el caso Tabasco, dice, el PRD es un partido fuerte, no porque gobierna la mayoría de municipios y porque tiene la mayoría en el Congreso y la mayoría de regidores, y gobierna el Ejecutivo, sino porque tiene una enorme responsabilidad frente a los ciudadanos que es la de rendir cuentas sobre la acción de gobierno. Entonces, estos 28 años los interpretó como una celebración que debe hacer reflexionar sobre el tema de la unidad a todos los militantes de ese partido.

En el PRD, reflexiona, a diferencia de otros partidos, está muy marcada la coexistencia de expresiones políticas con liderazgos concretos establecidos en los propios estatutos del partido. Esto, expresa la pluralidad que existe en el instituto político. Siempre va a ver quién critique la acción de unos y otros.

Hasta ahora, a nivel estatal y nacional, siempre se han puesto de acuerdo para procesar las diferencias y tener gobernabilidad en los órganos y que no haya una crisis institucional al interior, que sería muy grave sobre todo ahora que se acercan los procesos electorales. Y ya estamos inmersos en procesos locales y es importante que esos grupos entiendan el significado que tiene la unidad, la cohesión de los grupos.

“Veo mucha gente participando, mucha tela de donde cortar. Hay cinco compañeros que aspiran a la elección de gobernador y muchos en los municipios…tenemos mujeres que están participando en política. Ahora el roll de la mujer es predominante porque se van elegir más mujeres que hombres: once en los distritos y diez hombres; y en los municipios, nueve mujeres y ocho hombres.

“Tenemos que entender que ese proceso llegó para quedarse y hay que abrir los espacios a las mujeres, capacitarlas y darles la oportunidad que le entren al toro por los cuernos. Estos 28 años, deben servir para esa reflexión: a pesar de que hay muchos aspirantes para los mismos cargos, debemos someternos al método que tradicionalmente el PRD ha establecido que es el de las encuestas…”

Y en un ejercicio de autocrítica, vaticina: “A pesar de eso, vamos a perder algunos municipios. Es normal. Entonces, tratemos de no equivocarnos en la selección de las empresas, en la metodología de la encuestas, para que éstas permitan un cruzamiento que permita establecer quiénes serán los mejores evaluados por la sociedad. En la medida que se postule a las mejores mujeres y hombres a los puestos de representación estatal, habrá más posibilidades de salir airosos”.

–El gobierno del licenciado Núñez Jiménez, ¿será una divisa electoral para que al PRD le vaya bien en la elección de 2018?

Se arrellana en el sillón movible, toma distancia detrás de su escritorio; cruza los brazos encima del pectoral, o entre cruza la pierna derecha, y responde:

–Es natural que todos los gobiernos pagan un costo cuando te toca que tú partido gobierna la entidad o el municipio. Hay un costo del ejercicio del poder. Pero también hay un sentido de oportunidad de las cosas buenas que hace el gobierno. Y hay muchas cosas buenas que este gobierno ha hecho, que sin duda van a ser capitalizadas por el candidato o candidata a la elección de gobernador.

“Si se hace un balance de lo qué ha significado la alternancia política en Tabasco, la manera como Arturo Núñez llega al gobierno y encuentra a la administración pública…(“como si esto fuera una novela de terror”, llega a considerar en su extensa respuesta), entonces pienso que el gobernador ha hecho cosas muy positivas en la parte legislativa. Baste enunciar todo lo que hizo en la legislatura pasada (61) y en lo que va de esta, con iniciativas que cambian totalmente la fisonomía al peso Constitucional y al entarimado jurídico del conjunto de leyes del estado.

“Creo que se han institucionalizado programas sociales que no existían como Casa Amiga, Corazón Amigo, Cambio tu tiempo y la intención del mandatario, como lo ha expresado, es poner otros programas a adultos mayores, a madres solteras, pero los recursos no han estado a la orden del día como para institucionalizar estos proyectos. Creo que el gobernador le ha cumplido a los tabasqueños en esa parte.

“Todos gobiernos tiene pros y contras. Y, sin duda alguna, los candidatos del PRD van a poder capitalizar los aciertos del gobierno y, también, van hacer afectados por los desaciertos que pueda tener pero eso ocurre en todos los gobiernos del mundo cuando van a elecciones, a confrontarse con las visión de los electores.

“Yo tengo confianza en que este año van a mejorar muchas las cosas, que el año que entra va a ser también un detonador importante de la administración de Arturo Núñez y que vamos a llegar en un muy buen momento al proceso electoral para que sea vea que los candidatos y candidatas del PRD (“que ahí no nos podemos equivocar, eso es clave”, enfatiza), podamos refrendar los triunfos en la gubernatura, en el Congreso y en los principales municipios”.

–El gobernador ha dicho que en la elección del PRD a candidato a gobernador hay piso parejo. ¿Usted cree tener ventaja ante sus demás correligionarios al gozar de la amistad del licenciado Núñez Jiménez?

–No, porque el gobernador ha sido muy claro en ese tema y así lo ha demostrado: no interviene en los asuntos del partido. Y si lo hace, es como un militante distinguido pero él ha sido muy solidario. Ha sido un hombre preocupado por los problemas del estado y del partido. Pero el gobernador es un hombre que gobierna para todos los tabasqueños.

En este momento recuerda el pasado reciente cuando el PRI, que gobernaba en el municipio de Centro, marginó el desarrollo de villas como la de Tamulté de las Sabanas debido a que sus electores son mayoritariamente militantes del PRD. “Hoy se gobierna para todos. Lo dicen los alcaldes del PRI”, subraya.

“Es un gobernador del PRD pero que tiene una visión de Estado. Que se debe gobernar, en primer lugar, para todos; que se debe gobernar siempre pensando en una visión de largo plazo, pensando en las nuevas generaciones, en lo que vas a heredar como construcción de instituciones que es lo que perdura. Las instituciones permanecer, los hombres se van. Y no pensando en la utilización del presupuesto público para ganar las próximas elecciones.

“Eso, creo, que el gobernador ha acreditado bastamente. Es un hombre con un profundo conocimiento de la política, de la historia; un estadista, un economista, un conocedor de casi todos los temas de su actuar diario como gobernador. Da cátedra en las materias de administración pública, es un experto. Es miembro del Consejo Nacional y profesor emérito del INAP después de 30 años de estar ahí. Entonces, no es un improvisado de la política, no es un hombre que actúe de mala fe…

“Lo que queremos, como decían los griegos, son los hombres con experiencia, con sabiduría para poder estar al frente de las responsabilidades públicas…”

De las alianzas

Y sobre las alianzas partidistas, el diputado De la Vega Asmitia coincide con el gobernador acerca de que no hay que dar por muerto al PRI. En sentido, indique que el PRD siempre ha sido un partido de alianzas. Explica: “Las alianzas son positivas, pero creo que toda alianza debe ir precedida por un programa de gobierno en el cual el candidato se comprometa ante la sociedad y cumplir.

“Las alianzas electorales, solamente alianza por alianza para llevar no importa a quien al poder, son discutibles. Y no estoy de acuerdo con ellas. Pero cuando las alianzas buscan impulsar un programa de gobierno que comparten dos o más partidos políticos, son totalmente válidas y son opciones que hoy en día se encuentran y organizan, se materializan para provocar alternancias, donde no la ha habido, que presuponen cambios importantes como ha ocurrido en Tabasco…”

Casi al finalizar la conversación, el reportero plantea la posibilidad de que en la elección de gobernador venidera De la Vega Asmitia compita con quienes coincidió como diputado local en la Legislatura 59: Adán Augusto López Hernández, Georgina Trujillo Zentella u Oscar Cantón Zetina. Esto responde sin dar por hecho tal escenario para no caer en actos anticipados de campaña:

“Ese va a ser un proceso que cada partido va a determinar en su elección interna. Y, nosotros, dentro del PRD, a lo que aspiramos es a lo que ha expresado el gobernador: que haya reglas de convivencia, de piso parejo para todos los que quieran aspirar a ese cargo…Y en la medida en la que el partido postule buenas y buenos candidatas y candidatos, que tengan perfil de ganadores y que puedan hacer un buen papel, el PRD es el partido más fuerte que hay en Tabasco en este momento. No tengo ninguna duda que es el que tiene mayores posibilidades de ganar la gubernatura y los demás cargos…”