PRD lejos de su antiguo poder de convocatoria

Muy atrás quedaron aquellos tiempos en que miles de personas salían a las calles, cuando el sol azteca formaba parte de la oposición

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

A juzgar por los 22 minutos que la columna de manifestantes duraba en pasar, la movilización “pacífica” del PRD contra el gasolinazo, fue un éxito. Algo esperado como partido en el poder pero incomparable con las primeras marchas que a partir de 1988, encabezó Andrés Manuel López Obrador.

Durante los 41 minutos que duró el trayecto del velódromo de la Ciudad Deportiva a Plaza de Armas, aparecieron detalles como para invocar la marcha marchita que los priistas realizaron (de la sede estatal de ese partido en la avenida 16 de Septiembre, colonia Primero de Mayo a la explanada de Palacio de Gobierno), para defender al gobernador Salvador José Neme Castillo a unos cuantos días del 26 de enero de 1992, cuando el Congreso estatal le aprobó la licencia solicitada para ausentarse por tiempo definitivo del Poder Ejecutivo local.

A 24 años de aquella movilización de la base militante priista que aún no era seducida por López Obrador, el PRD volvió a la calle. Ahora no por un conflicto poselectoral, sino abanderando la inconformidad social que origina el gasolinazo desde hace 15 días en todo el país.

“No hay comparación”, objeta Dorilian Díaz Pérez a la sombra de uno de los pilares de la explanada de El Mirador, donde la manifestación concluyó. Y mientras, Freddy Martínez Colomé presentaba su renuncia “con carácter irrevocable” al partido Morena. Detrás de éste, en el entarimado, estaban los diputados Juan Pablo De la Fuente Utrilla y José Atila Morales Ruíz que en septiembre pasado hicieron lo propio para reafiliarse al PRD.

A la distancia como el ex diputado local fundador del PRD, se encontraban grupos de ciudadanos haciendo islas (sombreando en las escalinatas de la Cámara de Diputados o del Tribunal Superior de Justicia; en los arcos donde suelen acomodarse artesanos o en la cafetería de la Plaza de Armas), mientras el contingente mayor formaba un círculo de los barandales a los accesos por Vázquez Norte y al estacionamiento de gobierno, en torno al lugar de los discursos.

A nombre de los 19 diputados, José Antonio De la Vega Asmitia, que se incorporó a la marcha a la altura del 37 Batallón de la Sedena –otro legislador, Juan Manuel Fócil Pérez, lo había hecho a la altura del desaparecido Casino del Pueblo, sobre la calzada de El Deportista–, fue el primer orador. Hizo gala de tal cualidad pero al final regó la sopa al distorsionar el lema de su nuevo partido: “Democracia ya, fuerza para todos”, proclamó.

En seguida, Francisco Javier Cabrera Sandoval que junto con José Sabino Dagdug Herrera fueron los únicos alcaldes de 9 que caminaron al frente de los contingentes de Jalpa de Méndez y Huimanguillo –por obviedad, Gerardo Gaudiano Rovirosa estuvo a la vanguardia de la manifestación–, recordó los orígenes del PRD. Y al dirigente estatal Candelario Pérez Alvarado, correspondió justificar la movilización: “Por congruencia y por defender la economía familiar”.

Un empleado de la Secretaría de Gobernación que desde 1988 notificaba, entre otras actividades, las movilizaciones callejeras de López Obrador en Tabasco, sin mediar pregunta indicó: “No son ni tres mil…no llegan ni a los talones a lo de Obrador…”

Tal apreciación, sembró dudas. Sobre todo porque los diputados federales Oscar Ferrer Abalos, Héctor Peralta Grappin y Aracely Madrigal, aparecieron en el estrado pero no se les vio caminar. Y también porque en más de una ocasión, la vanguardia tuvo que frenar el ímpetu para esperar a los rezagados.

Fue entonces que apareció la reflexión de Díaz Pérez: “Eran otros tiempos. Ahora estamos en el poder. Y sí, no hay comparación: antes se salía por conciencia, ahora es para la foto…”

Recapitulando: En la protesta del PRD contra el alza de los combustibles fósiles, la corriente política identicada con el diputado Fócil Pérez, cumplió a medias.

Si acaso.